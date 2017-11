Attaque de la résidence d’Alpha Condé: aussitôt repris, le procès reporté au 16 janvier

Comme prévu, le procès sur l’attaque contre la résidence privée du président Alpha Condé en 2011 a repris lundi 6 novembre devant le tribunal de première instance (TPI) de Dixinn avant d’être aussitôt reporté pour le 16 janvier 2018.

Pour la première fois depuis juillet 2013, les accusés, le commandant Alpha Oumar Boffa Diallo alias AOB, madame Fatou Badiar Diallo et trois autres ont été revus dans le box des accusés. Condamnés à des peines allant de 15 ans de réclusion criminelle à la prison à perpétuité, les cinq accusés ont bénéficié en mars dernier d’une décision de la Cour suprême cassant l’arrêt de la cour d’assises de 2013.

Mais la reprise du procès, longtemps réclamée par leurs avocats, ne leur a pas permis de s’expliquer de nouveau dans cette affaire. Les débats de ce lundi se sont essentiellement limités entre leurs avocats, ceux de l’Etat et le procureur Sidy Souleymane Ndiaye.

Les avocats de la défense ont rappelé que l’arrêt de la Cour d’assises de 2013 a été cassé par la Cour suprême pour « violation manifeste et intolérable de toutes les dispositions qui régissent la former du dossier. C’est-à-dire depuis l’interpellation jusqu’à l’instruction préparatoire. »

Selon Me Salif Béavogui, l’un des avocats de la défense, « il a été établi que AOB, Jean Guilavogui, Fatou Badiar et autres n’ont pas été assistés d’avocats pendant les enquêtes préliminaires.» Citant l’arrêt de cassation, l’avocat a aussi signalé que ses clients avaient subi des tortures et que les perquisitions effectuées chez eux n’avaient pas obéi aux règles de l’art. « Les mêmes erreurs se sont répétées devant la chambre d’accusation de l’époque et la cour d’assises avait laissé passer tout cela », a dénoncé Me Salif Béavogui.

Pour les avocats de la défense, la cour et les parties ayant été renvoyées devant le tribunal de première instance de Dixinn – territorialement compétent pour juger l’affaire – le droit en la matière exige la mise en liberté de leurs clients en attendant la suite des débats. Pas question pour les avocats de l’Etat. Pour l’avocat de la partie civile, Me Joachim Gbilimou, l’arrêt de cassation ne s’est intéressé qu’à la forme du dossier tout en validant les charges retenues contre les accusés. Ceux-ci sont poursuivis pour des charges allant de la tentative d’assassinat sur la personne du président Alpha Condé à la détention d’armes. Pour l’avocat, il fallait alors discuter dans un premier temps de la forme du dossier.

Comme la partie civile, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixinn s’est opposé à la demande de mise en liberté des accusés. Pour ce dernier, les faits reprochés aux accusés sont si graves qu’ils ne devraient pas bénéficier de liberté provisoire à ce stade du procès. Et c’est le procureur qui sera suivi par le juge.

«Nous sommes surpris. Au lieu de mettre nos clients en liberté et renvoyer le procureur et la partie civile à mieux se pourvoir, le tribunal a préféré les maintenir au pouvoir et renvoyer l’affaire au 16 janvier 2018. Nous avons compris que c’est une manière de continuer à maintenir des innocents en prison », a fustige Me Béavogui, tout furieux.