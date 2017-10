Assistance aux communautés de la mine: la SMD offre des kits scolaires et infrastructures aux communautés de Siguirini et de Banora, Nordgold, plus que de l’or

Dans le souci d’aider les enfants vivant autour de la mine à poursuivre convenablement leurs études La SMD (société minière de Dinguiraye) filiale de Nord Gold vient de procéder a l’inauguration d’édifices scolaires et la distribution de kits éducatifs aux écoliers et collégiens de Lero.

Ce geste vient soulager les parents en cette rentrée scolaire et confirmer l’engagement de Nord Gold à participer au développement des communautés environnantes de la mine.

Pour cette année scolaire 2017-2018 deux sites ont bénéficié des largesses de l’entreprise. L’école primaire GLC de Lero a fait peau neuve. Elle a connu également une extension afin de créer de meilleures conditions de travail pour les enfants et leurs encadreurs. La rénovation et l’extension de l’école primaire GLC de Léro ont été entièrement financées sur fond propre de La SMD (société minière de Dinguiraye) filiale de Nord Gold pour un montant global de 227 900 000 GNF. Le collège Léro a aussi connu une rénovation à hauteur de 83 365 000 GNF.

Les communautés par la voix des représentants de l’état ont vivement remercié la SMD lors de la cérémonie de remise des clés de ces nouveaux édifices.

Pour couronner cette cérémonie d’inauguration La SMD a aussi procédée à la remise de kits didactiques aux élèves. Ces kits, composés entre autre de sacs d’écoliers, de stylos, d’ardoise d’instruments de mathématique, de livres, de cahiers et de boîtes de craies a couté à Nord Gold la somme globale de 170 342 000 GNF. Et se sont au total 15 écoles (13 écoles de Siguirini et 2 écoles de Banora) qui ont bénéficié de ce don soit un ce total de 3722 élèves.

Le Directeur général Martin WHITE, a salué la mobilisation autour de la cérémonie. Entouré des ses cadres, il a souligné que cet acte entre en droite ligne des engagements de Nord Gold à établir un partenariat gagnant-gagnant et de confiance avec les communautés de la zone d’exploitation.

