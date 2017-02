La première plénière de l’Assemblée nationale au compte de la session extraordinaire s’est tenue ce samedi 11 février. Dès l’entame des débats, c’est Amadou Damaro Camara, président du groupe parlementaire RPG Arc-en-ciel, qui a pris la parole pour annoncer le remplacement d’El hadj Dembo Sylla au poste de premier secrétaire parlementaire de l’institution.

« Le groupe parlementaire RPG Arc-en-ciel se donne le droit de remplacer les honorables députés Mamadou Sylla et Dembo Sylla dans toutes les représentativités pour lesquelles ils avaient été désignés et qu’ils assumaient en son nom. En prime abord, l’honorable Dembo Sylla est remplacé par l’honorable David Camara président de la commission Développement rural et Environnement », a-t-il annoncé.

Et la réaction du président du groupe parlementaire libéral démocrate, le Dr Fodé Oussou Fofana ne s’est pas fait attendre : « Je tiens à rappeler que nous sommes une institution. Nous avons un règlement intérieur. Nous avons des procédures. Si par le passé, il y avait une alliance entre l’UDG et le RPG Arc-en-ciel et que l’honorable Dembo Sylla a été désigné au cours de cette alliance comme secrétaire parlementaire, nous disons que l’élection de ce dernier s’est passée dans cette salle en plénière ; par voie de conséquence, puisque nous avons un règlement intérieur qui est inscrit comme ordre de jour pendant cette session, si nous nous entendons sur ce règlement intérieur, nous allons renouveler le bureau. A partir de cet instant, chaque groupe parlementaire va désigner ses représentants. D’ici là, personne ne peut prendre la décision de désigner un membre de bureau ou le destituer. »

Les débats autour de cette question deviennent houleux. Le président de l’Assemblée ordonne au rapporteur général de faire sa communication, mais Ousmane Gaoual, qui demande une motion, insiste sur le fait qu’il doit parler. Il dénonce une violation de la loi. Au final, Kory Kondiano évoque une jurisprudence et demande que les débats sur cette question s’arrêtent. Après un brouhaha qui a duré une vingtaine de minutes, le chronogramme de la session extraordinaire a été adopté.