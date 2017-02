La session extraordinaire de l’Assemblée nationale a pris fin ce vendredi 24 février. Alors que son nouveau Règlement intérieur avait été programmé pour cette session, son adoption vient de nouveau être reportée pour la session des lois qui s’ouvrira le 5 avril prochain.

Au cours des deux semaines de cette session, plusieurs conventions et lois organiques ont été adoptés par les députés.

Dans son intervention, le ministre Conseiller du président de la République chargé des institutions, Elhadj Mohamed Lamine Fofana, rappelé le travail abattu par les députés, avant de dire que la session extraordinaire a été très positive : « honorables députés, au regard de cette énumération, on peut affirmer sans équivoque que le bilan de cette session est largement positif quand on sait que sur les six projets de textes soumis, quatre ont été examinés et adoptés. Le dernier texte est comme on peut le relever est le projet de loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui n’a pas pu être examiné pour des raisons de temps à y consacrer face aux textes adoptés, tout comme celui du Haut conseil des collectivités locales. »

Abordant le même sujet, le président de l’Assemblée nationale, Claude Kory Kondiano, a insisté sur le fait que le Règlement intérieur de son institution et la loi relative au Haut conseil des collectivités locales, seront examinés et adoptés à la prochaine session parlementaire.

« En tout état de cause, ces deux textes seront programmés dans un mois à la session des lois pour examen et adoption. Ce qui est sûr, c’est qu’à partir du mois d’avril 2017, l’Assemblée nationale sera dotée d’un Règlement intérieur au contenu conforme au nouveau contexte dans lequel fonctionne aujourd’hui l’institution et au consensus auquel sont parvenus les trois groupes parlementaires dans le Bureau et au niveau de représentativité de chaque groupe pour préserver les rapports de cohésion et de paix en son sein », a-t-il conclu.