Le code électoral a été adopté ce jeudi 23 février par la majorité des députés à l’Assemblée nationale. Cette adoption a été faite sans le vote des députés du groupe parlementaire Alliance républicaine, des non-inscrits. Aboubacar Soumah, député uninominal de Dixinn (UFDG), a voté contre le texte.

Dans son intervention, le rapporteur Mamadou Cellou Baldé a indiqué qu’essentiellement, ce sont les articles 99 à 105 relatifs aux conseils de quartier et de districts qui ont fait l’objet de modification substantielle afin de se conformer à l’accord politique du 12 octobre.

Désormais, la composition des districts et quartiers sera effectuée au prorata des résultats obtenus par les listes de candidatures à l’élection communale. Quant au président du conseil de quartier ou de district, il sera désigné par l’entité dont la liste est arrivée entre tête dans le district ou quartier au scrutin communal.

Le problème qui se posait sur la catégorisation des districts et quartiers est résolu. Puisque désormais, selon l’article 97 du code électoral adopté ce 23 février indique que « les districts et quartiers sont des démembrements des communales rurales et urbaines.

« Ce dispositif qui tient compte de nos difficultés à organiser les élections locales est adapté à nos réalités et ne remet nullement en cause la participation des citoyens au choix de leurs dirigeants dans les quartiers et districts à travers l’élection communale. Il n’exclut pas non plus les listes indépendantes », a-t-il ajouté, donnant ainsi une réponse à ceux qui estiment ce code électoral prive les citoyens de choisir le conseil de leur quartier ou district.