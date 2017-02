L’Union démocratique de Guinée (UDG), parti politique dirigé par le richissime homme d’affaire guinéen, Elhadj Mamadou Sylla, a formalisé, ce lundi au siège de l’assemblée nationale, son adhésion au groupe libéral-démocrate, piloté par l’UFDG.

S’exprimant devant la presse, Elhadj Dembo Sylla a annoncé son changement de camp, tout en remettant également le courrier d’adhésion au président du groupe parlementaire libéral- démocrate, Dr Fodé Oussou Fofana, qui l’a accepté volontiers.

En plus de ces deux personnalités, il y avait également six députés de l’Union des Forces démocratiques de Guinée (UFDG) comme Cellou Baldé, Mariama Tata et Diouldé Sow.

En réponse, au nom de son leader, Cellou Dalein Diallo, le président des libéraux-démocrates, a souhaité la bienvenue à l'hôte, ajoutant qu'il trouvera des hommes et des femmes engagés à changer cette "gouvernance hasardeuse".

Par ailleurs, Dembo Sylla a accusé le président de l’Assemblée nationale, Kory Kondiano, de l’avoir destitué à son poste de premier secrétaire de l’Assemblée nationale tout simplement parce qu’il a quitté la majorité présidentielle au profit du groupe parlementaire de l’UFDG.

En conséquence, Dembo Sylla a remis les clés de son bureau et de sa voiture à Dr Fodé Oussou Fofana, qui le remettra à son tour à Claude Koly Kondiano.