Au cours de sa deuxième session ordinaire de l'année 2016, dite session budgétaire, l'Assemblée nationale a reçu pour examen plusieurs projets de lois dont le projet de loi organique modifiant le code électoral. Dans son rapport, la commission présente cette loi organique dont l’adoption a été contestée par les députés du groupe parlementaire alliance républicaine et des députés non inscrits qui dénoncent la violation de la Constitution.

La commission des lois de l'Assemblée nationale, assistée de quatre magistrats recrutés en qualité d'experts juristes, revient sur les innovations concernent à la fois la forme et le fond du nouveau texte.

Selon le rapport, à travers les modifications apportées au nouveau code électoral, le gouvernement entend améliorer le cadre juridique des élections pour créer des conditions idoines à l'organisation des élections locales et nationales en République de Guinée.

Les corrections juridiques et formelles validées concernent principalement les articles 2, 6, 10, 12, 14,16, 19, 29, 30, 31, 34, 43, 45, 47, 48, 50, 53, 65, 68, 78, 82, 86, 87, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 116, 117, 119, 124, 164, 181 et 185 du projet de loi organique modifiant le Code électoral.

Pour l'essentiel, ce sont les articles 99 à 105 relatifs aux conseils de quartier et de district qui ont fait l'objet de modifications substantielles pour tenir compte de l'application de l'Accord politique du 12 octobre 2016.

Ainsi en termes d'innovations, la commission cite: l'élection des conseils de quartiers et de districts a été supprimée et remplacée par une nomination juridiquement encadrée et basée sur les résultats du scrutin communal ; les candidatures indépendantes à l'élection communale sont mieux encadrées ; l'initiative des poursuites en cas d'infraction au présent code n'est plus un monopole du ministère public ; le nombre d'électeurs par bureau de vote a été revu à la baisse (de 1000 à 600 électeurs) ; l'élection des conseils régionaux est mieux encadrée ; précisions et redéfinitions de certains délais ; l’amélioration de la qualité rédactionnelle du texte.

Le Code en vigueur comporte 225 articles repartis en 7 titres tandis que le présent projet de loi organique modifiant le Code électoral comporte 214 articles répartis en 9 titres.