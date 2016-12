Voir un député critiquer négativement l’Assemblée nationale, c’est une chose que le président de cette institution, Claude Kory Koniano a du mal à admettre. Il l’a fait savoir aux députés qui se livrent à cette pratique.

« Des voix se lèvent parmi nous pour diaboliser notre institution, pour diaboliser ceux qui ont été élus par le peuple afin de le représenter ici », a-t-il regretté.

Pour Claude Kory Kondiano, ceux qui critiquent l’Assemblée nationale devraient plutôt démissionner : «je me pose la question de savoir si on estime que cette Assemblée ne représente rien, qu’elle n’a pas sa raison d’être, pourquoi on ne démissionne pas. »

Selon lui, il y a des députés qui ne viennent à l’Assemblée nationale que pour encaisser des sous et aller vilipender l’institution partout.

« On est député, on a tous les avantages que le peuple nous donne. On prend, on encaisse, on vient juste parfois pour encaisser ces avantages et on disparait pour aller s’asseoir dans un petit coin avec des petites feuilles de sous qu’on balance dans les…, alors honnêtement, si j’estime que cette Assemblée ne fait rien, ne vaut rien, on doit démissionner », a-t-il insisté avant de faire savoir que ce genre de situation est pratiqué par des députés issus de toutes les tendances : « cela, c’est dans toutes les tendances. C’est toutes tendances confondues. Tous les jours, les députés attaquent [l’Assemblée nationale]. C’est le seul pays au monde où des députés attaquent l’institution dont ils sont membres. »

Le président de l’Assemblée nationale a regretté le manque de sanctions pour ce genre de comportement dans le règlement intérieur de son institution : « Il est dommage que dans le règlement intérieur aucune disposition n’ait été prévue pour sanctionner ce genre de comportement. »

Alors la seule façon d’y remédier, c’est l’implication des autres députés plus sages et qui ont de l’influence sur les autres. Si nous avons un peu d’influence sur les uns et les autres qui se livrent à ce petit jeu-là, a-t-il poursuivi, je souhaite vraiment que nous les prenions en charge pour les ramener à des meilleurs sentiments. La Guinée est le seul pays où on fait cela, a-t-il enfin dénoncé.