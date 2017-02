Trois textes majeurs notamment le code électoral relatif à l’organisation des prochaines échéances électorales, doivent être examinés par les députés afin de les adopter lors de la session extraordinaire.

Les députés ne disposent que de quinze jours pour examiner les textes qui leurs sont soumis. Un temps qui parait très réduit pour aplanir les divergences des groupes parlementaires. Si les députés de la mouvance présidentielle veulent que la position de l’UFR et des autres leaders extraparlementaires par rapport au code électoral soit prise en compte, ceux de l’UFDG souhaitent l’application stricte de l’accord politique du 12 octobre 2016 notamment son point 2.

A l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la session extraordinaire ce jeudi 9 février, le président de l’Assemblée nationale, Claude Kory Kondiano a affiché sa volonté de voir adopter une loi acceptée de tous.

«Nous devons nous efforcer à voter des lois qui devront être acceptées par tous. C’est pourquoi j’exhorte pour ce travail, les uns et les autres, à s’affranchir des postures politiciennes et de s’enraciner plus encore dans nos valeurs de citoyenneté agissante pour conduire à leurs termes ces élections communales dans l’entente et la paix. Nous devons être capables d’apporter aux textes qui nous sont soumis des réponses juridiques solides et durables qui doivent empêcher toute tentative d’interprétations tendancieuses, confuses ou marginalisantes parce qu’ils sont appelés à régir notre vivre ensemble. Pour ce fait, il faut nécessairement que nous acceptions de nous engager dans un débat pluriel et inclusif. Ce débat inclusif impose que toutes les forces vives, politiques et citoyennes s’impliquent plus largement et se rassemblent pour donner la preuve que le pays a vocation à s’unir dans sa diversité pour parachever la construction d’une véritable nation », a déclaré Kory Kondiano.

Les députés de l’UFR ne sont pas les seuls à s’opposer au point 2 de l’accord politique du 12 octobre. Un député de l’UFDG a fait savoir qu’il ne votera pas le code électoral s’il n’est pas amendé. « Je l’ai fait savoir à Cellou Dalein. Moi, je ne suis pas quelqu’un qui suit une personne. Je suis ligne », a-t-il lancé.

Et s’il n’y a pas d’accord, le code électoral pourrait ne pas passer puisque si l’UFDG vote contre, il n’y aura pas la majorité qualifiée pour être adopté.