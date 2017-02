Comme annoncé et conformément au décret du président de la République, les députés ont repris ce jeudi 9 février le chemin du parlement après trente cinq jours de repos depuis la clôture de la session consacrée à la loi des finances. Durant les jours suivants, les députés vont se pencher sur l’examen des textes, à savoir le code électoral et celui des collectivités locales, la loi relative au haut conseil des collectivités locale, le projet de loi relatif au règlement intérieur de l’Assemblée Nationale et le projet de loi portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême.

A l’ouverture de cette session extraordinaire, le ministre Conseiller à la Présidence, chargé des relations avec les institutions, Mohamed Lamine Fofana a souligné que l’adoption des trois premiers textes cités ci-haut, est indispensable à la tenue des prochaines élections. Selon lui, ces textes « déterminent les conditions d’une bonne organisation des élections, facteur essentiel de leur transparence, de leur crédibilité au regard des standards internationaux ».

D’après lui, le président de la République, en prenant l’initiative de convoquer cette session extraordinaire, réaffirme son engagement solennel d’appliquer et de faire appliquer toutes les conclusions du dialogue politique. Poursuivant M. Fofana a affirmé que le président Alpha Condé a espoir que l’Assemblée s’inscrira dans la même dynamique en adoptant à une majorité qualifié ces textes dont les effets sont connus d’avance sur la consolidation de la paix, chère aux Guinéens.

Pour sa part, le président de l’Assemblée Nationale, Claude Kory Kondiano a expliqué l’importance de la paix dans un pays, une paix qui passe nécessairement par le dialogue. Rappelant le rôle du député, Claude Kory Kondiano a demandé à ses collègues députés, dans la perspective des échéances prochaines d’accompagner de la façon la plus franche et la plus constructive cette logique en révisant les textes soumis à l’examen du parlement en vue de leur donner tout le cachet de légitimité et de légalité nécessaires à la consolidation de la jeune démocratie guinéenne.

A cet effet, il a exhorté les députés à s’affranchir des postures politiciennes et de s’enraciner encore plus dans les valeurs de citoyenneté agissante pour conduire à leurs termes les élections communales dans l’entente et la paix.