Assassinat de Thomas Sankara : le complot international n’est pas seul

Maintenant que l’affaire est éventée, il faut en quelques mots dire que Thomas Sankara était dérangeant pour tout le monde. Si François Mitterrand le lui a dit de vive voix, les révolutionnaires timorés le regardaient d’un mauvais œil, exactement comme Lumumba,

Thomas Sankara était sur le point de mettre à nu leur laxisme ou leur peu d’engagement dans la marche révolutionnaire : les voitures de fonction de son gouvernement contrastaient avec les automobiles de luxe des grands révolutionnaires comme Sékou Touré et autres. On disait que le cortège de Sékou était le plus huppé d’Afrique (une Impala décapotable blanche entourée de Harley Davidson, la moto préférée de Johny Halliday). Si Sankara a tout servilement calqué de la politique de Sékou Touré, il lui a fait la leçon de sobriété.

Ses discours enflammées aux sommets de l’OUA, à l’ONU mettaient la plupart, pour ne pas dire tous les chefs d’Etat dans leurs petits souliers, ses attaques à peines voilées contre la France de François Mitterrand étaient pour le moins audacieuses et pour le plus provocatrices, on avait entendu encore que Kadhafi lui avait fait un don pour une mosquée mais qu’il avait eu des propos désobligeants sur la mosquée en lieu et place d’un hôpital ou d’une école, ce qui n’avait pas plu à Kadhafi qui ne souffrait d’aucune contestation et répartie à son égard, et cela était dans le propre de Thomas Sankara.

Son arrivée au Pouvoir par un putsch contre Sangoulé Lamizana n’avait pas fait plaisir à Eyadema et à Houphouët qui ont l’habitude qu’un nouvel arrivant se réfère à eux auparavant, on se rappelle le complot de contrecoup organisé par Houphouët, Eyadema et Blaise Compaoré contre le CMRN de Lansana Conté pour un exile à Lomé. Enfin, on dit que Mariam Sankara et Chantal Compaoré n’étaient pas très amies, un euphémisme et cela pesait lourdement dans les relations entre Blaise et lui.

Dans ces eaux troubles, comment déterminer et pointer du doigt un responsable ? La question capitale dans cet assassinat est de savoir l’origine et la source des tracts qui faisaient courir la rumeur que Thomas Sankara se préparait à tuer Blaise Compaoré. Qu’est devenu le commando qui a exécuté la besogne ce 15 octobre 87 ? La vérité sortira difficilement. Des grands pieds sont dessus. Les pistes sont nombreuses qui se brouillent.

Les Révolutions ne sont plus les mêmes qu’’avant la chute du Mur de Berlin. La lutte pour la démocratie est diamétralement opposée aux tribunaux révolutionnaires, la justice populaire avec ses dérapages, exactions, abus dans des règlements de compte dépassaient ceux qui étaient importés de Guinée ne correspondent plus avec la réalité politique actuelle. La Russie et la Chine ont changé le fusil d’épaule. A cette époque déjà, Sékou Touré avait commencé à changer radicalement, voir un autre qui reprend le flambeau de la Révolution était confondant. Cette utopie surannée n’animera plus beaucoup à notre temps. Il ne reste de lui et de son temps que la nostalgie du révolutionnaire intègre qui a fait front à la domination de l’impérialisme, du colonialisme et du néo-colonialisme. « La victoire ou la mort, nous vaincrons », sont des slogans que les Guinéens ont clamés à pleine poitrine à qui mieux, mieux. Quand ils s’en sont vraiment lassés jusqu’au ras-le-bol en 83, ce sont les Burkinabès qui les découvrent comme une nouvelle invention. Les Guinéens riaient sous cape non sans ressentir des frissons et chair de poule quand ils entendaient Thomas Sankara scander ces slogans et ses militants qui répondaient.

Thomas Sankara était l’homme de son temps, tout juste déterminer les responsables de sa mort reste un défi pour les Burkinabè.