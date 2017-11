ASCAD-SENACIP : fin à Coankry des travaux du 3ème forum des métiers

Le ministre des Pêches, de l’Aquaculture et de l’Economie maritime, Frederick Loua a procédé ce samedi 4 novembre, à la clôture du troisième forum des métiers du Service civique d’Action pour le Développement (ASCAD). La cérémonie s’est déroulée au camp Alpha Yaya Diallo de Conakry.

Dans son allocution de bienvenue, le Directeur général de l’Agence du Service Civique d’Action pour Développement (SCAD), le général Amadou Doumbouya a déclaré que son institution a dépassé toutes les phases théoriques. C’est pourquoi, a-t-il déclaré, l’ASCAD est en train de se prendre en charge en allant vers les jeunes qui sont aujourd’hui démunis. «C’est d’ailleurs la mission que le chef de l’Etat nous a confiée», a-t-il précisé.

Dans son explication, le général Doumbouya a rappelé que le Service Civique d’Action pour le Développement (SCAD) ne forme pas que des jeunes diplômés sans emploi, ceux non-scolarisés bénéficient aussi de ses expertises.

A en croire, le général Doumbouya, avec le soutien de ses partenaires, l’ASCAD va résoudre le problème d’employabilité en République de Guinée. «Avec le concours de la Banque Mondiale, nous avons sur le projet BOCEJ six filières à ajouter l’année prochaine et c’est un projet qui va absorber 1 000 jeunes en trois ans», a-t-il fait remarquer.

Prenant la parole, le ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, du Travail et de l’Emploi Jeunes, Damatang Albert Camara a affirmé que les projets de l’ASCAD sont gouvernementaux même s’ils sont, a-t-il dit, logés à la Présidence de la République.

«L’ASCAD est notre partenaire institutionnel régulier et depuis sa création, j’assure la Vice-présidence de son Conseil d’Administration. Nos centres de formations professionnelles, nos équipements et nos formateurs sont parties intégrantes de l’ensemble du projet de l’ASCAD pour la formation et insertion de tous les jeunes guinéens», a-t-il fait remarquer.

Présent à cette cérémonie, le ministre de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté, Khalifa Gassama Diaby, s’est adressé aux jeunes en ces termes: «à ceux qui ont été formés et ceux qui le seront, doivent savoir que dans une nation démocratique, aucune destinée individuelle ne saurait de mise s’il n’y a pas de perspective collective.»

Pour le ministre de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté, il faut qu’on soit à mesure de faire comprendre à ceux qui ont été formés que nos projets individuels doivent s’inscrire dans le projet national sinon, a-t-il insisté, il n’y a pas d’espoir. «Que nous soyons à mesure de participer chacun où nous nous trouvons pour permettre à la Guinée de se doter d’une nation égalitaire et qui soit fondée sur les principes de justice, de liberté, de solidarité et de fraternité», a-t-il enseigné.

Le ministre Frédérick Loua, qui représentait le Premier ministre à cette cérémonie, a souligné que le thème retenu cette année est évocateur, celui de l’apprentissage d’un métier combiné au savoir-vivre tout en favorisant l’employabilité des jeunes.

«Nul n’ignore que la plupart des jeunes de notre pays vit dans une situation de précarité accentuée par le désœuvrement. Cette situation s’ajoute à l’accroissement exponentiel des phénomènes d’incivisme et d’incivilité caractérisée conduits par les couches les plus vulnérables à la délinquance voire le grand banditisme», a-t-il expliqué.

Pour clore, le ministre des Pêches a fait savoir que l’ASCAD est une initiative présidentielle depuis 2011 dont le but consiste à former les jeunes à la culture du civisme et à la citoyenneté ainsi que leur qualification professionnelle en vue de les accompagner à l’insertion socioprofessionnelle.