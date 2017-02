Du 22 avril 2017 au 23 avril 2018, la capitale guinéenne vibrera au rythme de la littérature mondiale à travers l’événement “Conakry, capitale mondiale du livre”. Au coeur des préparatifs, votre quotidien en ligne Guineenews a eu un entretien exclusif avec le Commissaire général dudit événement Sansy Kaba Diakité pour vous faire voyager dans le premier mois de « Conakry, capitale mondiale du livre»

“Le mois d’avril est consacré au lancement de l’événement… Le maire de Wroclaw (une ville polonaise, NDLR) remettra officiellement la plaque de capitale mondiale du livre au gouverneur de la ville de Conakry qui sera le maire central et en recevant cette plaque en la présence de l’UNESCO, Conakry rentrera dans la phase par une cérémonie qui accueillera cette plaque comme aux jeux olympiques”, a indiqué Sansy Kaba.

Parlant des activités qui marqueront le mois d’avril, Sansy a annoncé qu’après la partie protocolaire, les trois journées du livre (72 heures du livre) seront lancées avec la présence des pays du monde entier. ‘’Il y aura cette foire du livre pour permettre aux Guinéens de venir acheter des livres, de venir rencontrer des écrivains, spécialistes, auteurs qui y seront présents pour parler avec des lecteurs guinéens”, a-t-il fait savoir.

“Le 23 avril connaîtra l’inauguration de la bibliothèque du Pr Djibril Tamsir Niane à Conakry pour rendre hommage à cet homme qui a marqué l’histoire de la littérature africaine et celle du monde. Son livre “Soundjata ou l’épopée du mandingue” est le livre du mois d’Avril et il sera lu par tous les lecteurs du monde entier et dans plusieurs langues. Son livre sera lu dans les écoles et universités et sera à la une des journaux. Ensuite, il sera raconté dans les pièces de théâtre par des lectures scéniques au niveau des places publiques de Conakry pour permettre aux guinéens de connaître le Pr qui est notre monument”, a-t-il affirmé.

Poursuivant, le Commissaire général de ‘’Conakry, Capitale mondiale du livre’’ a souligné que de grands films tirés de grands livres des grands auteurs seront présentés. C’est là où toute l’opération sera en marche, dira-t-il avant de rappeler que le film du mois sera “écrire pour exister”. A l’en croire, ce film sera projeté pour le bonheur de la jeunesse guinéennes. Le théâtre du mois sera la pièce du Pr Djibril Tamsir Niane, “la charte de Kouroukanfouga”. Car le livre “Soundjata” se termine par cette charte et on a voulu lier la pièce du mois à ce film, a ainsi précisé Sansy Kaba.

‘’Cette pièce sera interprétée par le théâtre national de Guinée devant tous les invités qui viendront du monde, les Ballets africains qui est notre étendard, notre fierté, accueilleront le monde. Nous sommes en train de travailler avec l’un des plus grands musiciens guinéens qui est Mory Kanté et d’autres musiciens du monde pour accueillir le monde”, a-t-il laissé entendre.

D’après le Commissaire général de ‘’Conakry, capitale mondiale du livre’’, il y aura aussi beaucoup de prix tels que le lancement du prix Afrilivre à Conakry, le prix des cinq continents de la francophonie, le prix doté du trophée du président de la République, celui des petits champions de la lecture, le prix du jeune écrivain qui est une tradition en Guinée, le livre d’or qui est un concours panafricain. Tous les prix liés au livre et au savoir, soutient-il, seront orientés à Conakry par les africains et par le monde.

Selon le Commissariat général, il y aura, en outre, la pose de la première pierre de plusieurs points de lecture et un hommage sera rendu à un grand éditeur guinéen, mort dans l’anonymat, le doyen Alpha Sow qui était le Directeur des éditions “Nubia” en France. Une maison fondée avec Amadou Hampaté Bah et le Pr Alpha Condé.

Sansy Kaba Diakité a, par ailleurs, invité tous les Guinéens à être des ambassadeurs de cet événement qui marquera le retour de la Guinée sur l’échiquier culturel du monde. “La cérémonie sera riche en couleurs culturelles et artistiques et tous les Guinéens doivent s’y mettre. Car, il est de notre devoir de recevoir le monde littéraire à Conakry”, a-t-il interpellé.