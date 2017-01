Le 12 février prochain, les guinéens découvriront le répertoire de l’album “Cosmopolite, la dernière oeuvre musicale de Soul Bang’s, the R&b Boss de la Guinée. Et pour la circonstance, votre quotidien en ligne Guineenews est parti à sa rencontre en fin de semaine dernière pour en savoir plus.

Lauréat du “Prix découvertes RFI 2016”, Soul Bang’s a d’abord indiqué que le titre de son album explique les couleurs musicales qu’il va proposer aux mélomanes. “L’origine du titre “Cosmopolite” comme le mot le laisse entendre, est un album qui a diverses origines musicales. Vous y dégusterez un condensé de plusieurs couleurs musicales en un car c’est un album dans lequel tout le monde va se reconnaître”, affirme-t-il à Guinéenews©.

Pour le temps pris dans la réalisation de son dernier geste musical, le R&b Boss a confié : " La cuisine nous a pris quatre années de travail entre la Guinée, quelques pays africains et des Etats-Unis d’Amérique, sans oublier ceux du continent européen. Nous avons bossé dans plusieurs studios avec plusieurs ingénieurs et des musiciens ; c’est un album qui offrira et fera découvrir des nouvelles sonorités musicales. "

Souleymane Bangoura n’a pas voulu se prononcer sur la question du nombre de morceaux mais tout de même sur les thèmes à savourer. " Je parle de la divinité, de la société, de la nature. Je propose aussi quelques conseils. C’est un album qui te parle d’amour et qui met en valeur à la culture guinéenne ", précise-t-il.

“Pour sa particularité, l’album “Cosmopolite” va donner naissance à une nouvelle tendance musicale que j’ai appelée “Cosmobeat”. Je trouve qu’il est temps que nous fassions une musique créée par des Guinéens et qui va mettre l’authenticité musicale et culturelle guinéenne au devant de la scène”, esquisse le Boss de r&B guinéen.

Concluant, Soul Bang’s a estimé que “l’originalité musicale est la seule valeur qui permet à un artiste, de mettre en valeur son art et son talent”.

Soul Bang’s a été lauréat en fin 2016 de deux prix à dimension internationale dont celui du meilleur artiste francophone auAfrican Awards Entertainment et aussi, “Prix découvertes RFI 2016”. Récemment, il a proposé le deuxième clip de son prochain album “Faré Bombö m’Baï”, une vidéo dans laquelle on voit l’artiste et des jeunes guinéens exécutés des pas d’une danse guinéenne appelée “Faré gnari”.

Suivre le clip sur le lien suivant: https://www.youtube.com/watch?v=Bm7hdVOF-f4