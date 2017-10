Arrivée de Sidya Touré à la tête de l’UFR: le parti annonce un méga meeting au Palais pour célébrer l’évènement

Les assemblées générales ont repris ce samedi 21 octobre au siège national de l’Union Des Forces Républicaines (UFR), après une période de suspension due aux travaux de rénovation dudit siège.

Cette reprise des assemblées générales, qui a connu une forte mobilisation des militants du parti, a essentiellement porté sur les actions que l’UFR entend engager pour marquer son retour en force sur le terrain politique. Le parti de l’ancien Premier ministre Sidya Touré annonce une journée porte ouverte le 2 novembre suivie d’un méga meeting prévu pour le 4 du même mois à l’Esplanade du Palais ce peuple.

D’entrée de jeu, le député Ibrahima Bangoura, Vice-président du parti a demandé une minute de silence à la mémoire du frère aîné de Sidya Touré, président de l’UFR décédé récemment à Conakry.

Ibrahima Bangoura a ensuite attiré l’attention de l’assemblée sur les travaux de rénovation qui ont donné un visage reluisant au siège national de l’UFR. ‘’Nous avons pris la cadence pour aller à Sékhoutouréya’’, a insinué le député.

Pour rentrer dans le vif du sujet, le Vice-président de l’UFR a laissé le soin à l’ancien ministre Boubacar Barry, président du comité d’organisation du méga meeting d’expliquer les motivations des activités en vue.

‘’Depuis la dernière élection présidentielle de 2015, au niveau de l’UFR, en dehors des activités de restructuration du parti et les missions de suivi, on n’avait pas organisé un événement. Nous avons décidé de réaliser deux événements. Le premier événement, c’est ce que nous avons appelé journée porte ouverte. L’esprit de cette journée, c’est de créer un espace d’intervention entre des cadres, des intellectuels, des universitaires, des étudiants, la société civile autour des thèmes pour permettre aux leaders, aux décideurs, à la société civile et aux intellectuels d’avoir une forme de gouvernance’’, a précisé Boubacar Barry.

Les thèmes retenus, a-t-il poursuivi, sont des thèmes qui peuvent permettre de relancer le devenir et l’avenir de notre pays. On a pensé que le thème sur le leadership, le renouveau de l’Etat, l’éducation, l’agriculture et sur le dividende démographique pouvaient nous permettre de poser les bases d’une stratégie pour relancer le développement économique et social du pays’’, a ajouté le responsable de l’UFR.

Toutefois, l’ancien ministre a souligné que dans ce cadre, le parti a voulu éviter toute connotation politique. ‘’C’est un débat entre intellectuels et universitaires qui se déroulera au siège du parti. De grandes personnalités sont identifiées pour faire des communications. Et l’événement se fera sur invitation pour favoriser un débat serein’’, a insisté Boubacar Barry.

L’autre événement vise à célébrer l’anniversaire de l’arrivée du président Sidya Touré à la tête de l’UFR. Il s’agit du méga meeting prévu au palais du peuple le 4 novembre prochain. Meeting au cours duquel les militants de Conakry et ses périphéries organiser une forte mobilisation. ‘’Les responsables du parti à l’intérieur du pays feront également le déplacement sur Conakry. Nous attentions la mobilisation des militants et des sympathisants de l’UFR’’, a conclu l’ancien ministre.

‘’Le 4 novembre, le palais du peuple va vibrer au rythme des folklores de la Forêt. Vous allez danser Le Toulou et le Tiabhara’’, a promu à son tour l’ancien maire de N’Zérékoré, Cécé Loua.