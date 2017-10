Arrêter la déliquescence des valeurs civiques en Guinée: quel rôle pour les Coordinations Régionales?

Première Partie: contexte historique des coordinations régionales

Tueries répétées sans justice; violence d’une barbarie inouïe; banalisation de la mort de l’autre comme dans le règne animal; exacerbation inutile de clivages identitaires autrement gérables; perte de repères moraux; destructions de lieux de culte en plein mois saint de Ramadan; pauvreté grandissante en dépit de richesses minières fabuleuses. La Guinée semble vivre une prophétie de l’Envoyé de Dieu (bénédiction et paix sur Lui et Sa famille), qui, après avoir annoncé l’avènement d’une époque où le peuple perdra ses repères, se détournant des enseignements de la religion, de la justice, et des actes vertueux, avait averti en ces termes : « Quand ces évènements se produiront, Dieu donnera au peuple trois particularités : Il supprimera l’abondance de la vie du peuple; il fera régner un tyran sur lui; et le peuple mourra sans foi ».

Au moment où la Guinée traverse une crise politique et morale profonde, les coordinations régionales, qui sont l’émanation de nos structures traditionnelles, pourraient être mises à contribution pour arrêter la décadence des valeurs civiques et consolider l’unité nationale. Les coordinations régionales regroupent souvent ceux qu’on appelle communément « les sages ». C’est vrai que la problématique des coordinations régionales a fait couler beaucoup d’encre ces derniers temps. Toutes les analyses se sont focalisées sur l’influence néfaste que ces structures sont en train d’avoir sur le champ politique et sur l’émiettement du tissu social. Mais ces défauts peuvent être corrigés avec la volonté politique, car il ne faut pas jeter l’enfant avec l’eau du bain. En effet, le rôle positif des sages date de la période précoloniale, quand ils servaient de conseillers dans les cours royales. Quand la conférence de Berlin du 15 Novembre 1884 au 26 Février 1885 consacre le découpage de l’Afrique, le colon, devenu le nouveau maître de l’Afrique, a mis en place des Etats unitaires regroupant plusieurs entités ethnolinguistiques issues des empires déchus. Mais très tôt, il s’était rendu compte qu’il n’était pas possible de construire un Etat viable sans tenir compte des usages et coutumes des Africains. Dans le contexte actuel de déliquescence de l’Etat, nos sages peuvent jouer un rôle constructif. Qu’ils soient dans les mosquées, les églises ou les coordinations régionales, ils sont mieux placés pour sauver nos valeurs sociales et religieuses, renforcer la paix entre les communautés, et contribuer à la formation civique et au renforcement de l’unité nationale.

Dans les colonnes qui suivent, nous livrons une analyse de l’équipe de rédaction de Guinéenews sur la base des informations historiques de diverses sources qu’il serait long d’énumérer ici. L’objectif étant de susciter le débat, toutes les suggestions et apports de la part de nos aimables lecteurs sont bienvenus.

La tradition comme obstacle à la construction d’une démocratie moderne

L’écrivain sénégalais Cheik Anta Diop, dans son ouvrage « Afrique noire précoloniale » (Présence Africaine 1987), notait à juste titre que « les reflexes de l’Africain se rattachent davantage à un régime monarchique qu’à un régime républicain ». La démocratie moderne s’accommode difficilement des coutumes africaines et crée souvent un conflit culturel entre le traditionnel et le moderne, entre l’espace religieux et la conception laïque de l’Etat, entre la primauté du clan et de la famille et l’Etat impersonnel.

Le manque de solution à ce conflit a contribué à la situation actuelle du pays. Le pouvoir traditionnel qui privilégie la famille, le clan, la coutume, les traditions orales, le respect du chef (puisque c’est Dieu qui donne le pouvoir), et la soumission à son autorité domine la gestion de l’Etat moderne. Les concepts de démocratie, d’alternance pacifique du pouvoir, d’Etat de droit sont acceptés en théorie mais vidés de leur sens en pratique. Le Chef organise des élections pour plaire aux Blancs, mais c’est pour les gagner par tous les moyens ; il se réfère à la Constitution quand ça l’arrange, mais la viole quand ça ne l’arrange pas ; son Administration fonctionne comme une cour traditionnelle où la famille et les parents du souverain font la pluie et le beau temps.

L’influence de la famille sur nos Présidents continue de poser le plus grand danger à l’implantation d’un Etat de droit en Guinée. Lors de la prise de pouvoir par le CMRN de Lansana Conté, le premier message à la Nation dénonçait l’influence néfaste de la famille sur le Président Sékou Touré en ces termes : « sous l’influence de ses compagnons de lutte malhonnêtes et sous la pression féodale de sa famille, les espoirs de voir se créer une société plus juste et équitable se sont envolés très tôt, balayés par une dictature sanglante et impitoyable qui a broyé la lumineuse espérance ». Quelques années plus tard, le même Conté sera au centre de clans familiaux multiples dirigés par chacune de ses femmes. Les guerres intestines de ces clans, surtout durant la longe période de fin de règne, ont sérieusement sapé les fondements de l’Etat moderne. Dadis avait de bonnes intentions au moment d’arracher le pouvoir, mais sa famille et son clan l’avaient dissuadé de rendre le pouvoir comme promis. La neutralité de Sékouba Konaté lors de gestion de la transition avait été mise à rude épreuve par les éléments de son ethnie.

Afin de réduire ces influences néfastes pour notre république, il faut créer un contre-pouvoir social fort, apolitique, qui soit capable d’être une force morale et un observatoire des abus d’autorité émanant de la manipulation de nos traditions. Ce contre-pouvoir, fort de sa légitimité populaire, pourrait contribuer à renforcer l’esprit civique au niveau des masses et consolider l’idée d’appartenance à une Nation, une république unie et indivisible. Il pourrait prendre la forme d’une structure hybride (traditionnelle mais soumise aux règles de l’Administration) qui favorise l’émergence d’un Etat moderne qui intègre et réglemente nos traditions africaines.

La nécessite d’une hybridation entre tradition et modernité pour construire un Etat viable

Les tentatives de mise en place d’un Etat unitaire sur le territoire de la Guinée datent de l’arrivée du colon qui réalise très tôt que l’administration devrait s’adapter aux réalités africaines pour fonctionner correctement. Il a donc opté pour une structure hybride qui allie le pouvoir traditionnel aux fonctions modernes de l’administration. Les points d’appui du pouvoir sont devenus les villages, les cantons et les cercles. Pour mieux contrôler ces entités, le colon a nommé des chefs coutumiers pour servir d’auxiliaire à l’administration coloniale. Ces chefs servaient à gérer leur communauté. Malheureusement, en plus de leur rôle comme courroie de transmission entre leur communauté et le pouvoir, certains chefs coutumiers étaient corrompus et s’étaient transformés en exécutant des basses œuvres du colon, particulièrement la perception de taxes et la fourniture de main-d’œuvre pour les travaux forcés. Ils s’étaient mis du mauvais côté de l’histoire lorsque la Guinée menait sa lutte pour l’Indépendance. Mais le rôle social qu’ils ont joué pour l’implantation d’un Etat moderne n’est pas à sous-estimer.

Vu l’influence de la famille et du clan dans la culture du Guinéen et la configuration physique du pays qui comporte des entités ethnolinguistiques circonscrites dans des zones géographiques distinctes, les associations à caractère politique se faisaient sur des bases régionales. Cette réalité sera mise en évidence aux premières heures de l’activisme politique en Guinée, après l’adoption fin 1946 de la Constitution de la 4eme république consacrant l’Union française.

Désormais les Guinéens pourraient s’associer et entrer en compétition pour des postes électifs à l’Assemblée nationale française, au Conseil de la République (Sénat) et à l’Assemblée de l’Union française. Le territoire guinéen avait droit à une Assemblée territoriale coiffée au plan fédéral par un Grand Conseil dont le siège était à Dakar. L’action politique des Guinéens commence d’abord au niveau des groupements de famille qui s’organiseront en associations ethno-régionales dont les principales furent l’Amicale Gilbert Vieillard des Peuls, l’Union du Mandé, l’Union Forestière, l’Union Insulaire, le Comité de la Basse Guinée. Toutes les grandes figures de la lutte d’émancipation et de l’Indépendance du pays, dont Sékou Touré, ont mené des activités politiques au sein des Associations régionales.

Les traditionalistes contre modernistes

Les chefs coutumiers, qui avaient une grande influence à la base, avaient joué un grand rôle dans la politique. Mais à l’approche de l’Indépendance, un schisme commençait à apparaître avec deux courants politiques qui se disputaient le contrôle des masses. D’un côté, il y avait les chefs coutumiers et de l’autre côté les modernistes, notamment les cadres formés à l’école coloniale qui constituaient l’ossature de la fonction publique. Ces cadres, dont Sékou Touré, avaient servi dans des postes politiques soit à l’Assemblée Territoriale, soit à l’Assemblée nationale française, ou dans le gouvernement colonial issu de l’application de la loi-cadre de juin 1956. Ils se considéraient comme les héritiers naturels de l’Etat colonial en vertu de leurs capacités administratives et n’avaient pas de respect pour l’autorité coutumière qu’ils considéraient comme rétrograde, obscurantiste, et contre l’Indépendance de la Guinée. De leur côté, les chefs coutumiers se prévalaient de la légitimité populaire au sein de leur communauté et se considéraient comme une aristocratie qui n’allait pas laisser des arrivistes de basse classe ou des « esclaves » diriger le pays.

Le dilemme qui se posait alors à la Guinée est de résoudre la question suivante : Comment construire un Etat moderne tout en maintenant les structures traditionnelles qui intègrent l’identité du Guinéen ? En Sierra Leone, au Liberia, au Ghana, en Côte d’Ivoire, le pragmatisme a prévalu. Les leaders de ces pays avaient jugé que dans une nation multiethnique, les structures coutumières sont nécessaires pour la transition envers un Etat moderne. En Guinée, les chefs coutumiers s’étaient rendus impopulaires avec le pouvoir féodal et oppressif qu’ils exerçaient sur leurs sujets. Aux élections du 2 janvier 1956, les partis opposés à la chefferie (notamment le RDA et le DSG de Barry III) ratissent large sur les traditionalistes (dont Barry Diawadou était la tête de file). Sékou Touré, qui occupait déjà les postes de député de la Guinée à l’Assemblée nationale française et de vice-président du gouvernement colonial issu de la Loi-cadre Gaston Deferre, décide de mettre fin à la chefferie coutumière en Guinée par un décret paru le 31 Décembre 1957 dans le Journal Officiel de la Guinée Française. Ceci était une victoire personnelle pour Sékou Touré contre les chefs de cantons qui frustraient ses ambitions politiques. A la faveur de la propagation du PDG-RDA, les structures coutumières sont remplacées par des structures du parti. Ces structures sont devenues le creuset de « l’Homme nouveau » que Sékou ambitionnait de créer. Peu après l’Indépendance, l’endoctrinement des masses sur les bienfaits de la « dictature populaire » se passait au niveau des foyers, des secteurs, des comités de base, des arrondissements, des régions administratives et des régions naturelles.

Dans la prochaine livraison, nous traiterons de la nécessité d’une renaissance de nos valeurs traditionnelles et le rôle que les coordinations régionales pourraient jouer dans ce processus.