Qui pour les aider ? Recrutés par la junte militaire en 2009 avant d'être, promis par le régime actuel, 16 669 soldats du centre d'instruction d'infanterie et de recyclage de Kissidougou, sont abandonnés à eux-mêmes depuis mars 2011.

Un mouvement de réclamation avait été à la base de leur dispersion le 8 mars 2011. Depuis, ils essaient tant bien que mal de se regrouper. Avec surtout l'espoir de trouver un soutien qui saura mieux défendre leur cas auprès du pouvoir. Du ministère de la défense en passant par l’état-major général de l'armée, la médiation de la République, le gouvernorat…, ils ont été un peu partout. Mais pour l'instant, leurs démarches restent sans infructueuse.

Pendant ce temps, beaucoup de leurs condisciples de l'époque, auraient été enrôlés dans l'armée, d'autres seraient devenus des éco-gardes ou des garde-forestiers. Il y en a d’autres qui ne seraient plus de simples soldats. Ceux-ci sont, apprend-on, ceux qui étaient dans des camps de Dubréka, Kindia et Kankan.

«Partout où nous avons été, on nous a fait comprendre que notre cas est difficile…», exprime le désappointé Séna Doré, désigné par ses collègues comme le porte-parole des soldats déchus de Kissidougou.

«Pourtant, à Kissidougou, les autorités militaires nous avaient bien rassurés de nous immatriculer à l'image des autres élèves de Kindia, Kankan…», se rappelle-t-il. Toutefois, le désespoir n'est pas total chez lui. Puisque sur leur sort, Doré et ses amis attendent la plus royale des voix, celle du président Alpha Condé. «On ne s'est vraiment pas si l'information est remontée, mais nous pensons quand que le président aura pris connaissance de notre situation, il fera quelque chose…», estime-t-il. Même certaines indiscrétions des plus désespérantes, ne parviennent pas encore à entamer l’espoir de ces élèves-soldats dont estiment que des noms auraient été remplacés sur leur liste

«C'est possible, mais nous croyons qu'on n'a pas été formés pour autre chose, si ce n'est que pour être militaire…», répond Séna Doré qui, partout où le besoin se présente, ne cesse de marteler à veut l’entendre qu'il a été formé à Kissidougou. Sa preuve, une tenue d'élève-soldat (voir photo).

Psychose

Outre le chômage qu’a engendré leur abandon, c'est la psychose d'être accusé un jour à tort ou à raison comme des malfrats, qui hante le jeune Doré et ses compagnons. «Nous avons subi toute la formation nécessaire, y compris le maniement des armes… Connaissant ce pays, il est facile qu'on soit accusé un jour à tort et à raison dans des braquages ou des troubles…», dit-il. Les jeunes ont donc lancé l'invite au chef de l'Etat pour qu’une solution soit rapidement trouvée à leur désarroi.

A signaler, par railleur, que les tentatives de Guinéenews pour joindre le porte-parole de l'armée étaient restées vaines jusqu'au moment où nous publions cet article.