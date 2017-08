Armée : Le ministre de la Défense remet le drapeau guinéen au Bataillon qui doit se rendre au Mali

La Guinée reste fortement engagée dans la lutte contre le terrorisme au Nord du Mali. Après Gangan 1 et 2, le contingent Gangan 3 s’apprête à rallier le Mali.

Le vendredi 18 août, le ministre d’Etat à la Présidence chargé de la Défense nationale, Dr Mohamed Diané a officiellement remis le drapeau national à ce contingent composé de 850 hommes.

Dans son intervention, le ministre Diané a d’abord fait savoir que cette nouvelle équipe a été formée par des instructeurs guinéens, français et américains.

« Ce contingent est techniquement, tactiquement et moralement outillé pour non seulement assurer le moment venu la relève de Gangan 2, mais aussi et surtout remplir sa mission suivant les normes des Nations unies comme ce fut le cas des premiers contingents que la Guinée a bien voulus projeter au Mali », a indiqué le Dr Diané.

Selon le ministre de la Défense, ce déploiement des militaires guinéens au Mali vise à honorer la participation de l’armée guinéenne à la mission de paix dans le pays d’accueil.

« J’insiste sur le mot et son concept paix et sécurité en solidarité avec le peuple frère du Mali auquel nous sommes liés par l’histoire », a-t-il ajouté.

S’adressant aux 850 militaires de Gangan 3, le ministre Diané les a rassurés de sa totale confiance et reste convaincu qu’ils pourront relever les défis qui les attendent : « Vous saurez relever les défis qui vous attendent sur ce terrain hostile en respectant les règles d’engagement et le mandat de la MINUSMA tout en vous abstenant de tout comportement immoral qui pourrait ternir l’image de l’armée guinéenne. »

Le déploiement de ce nouveau contingent vient confirmer l’engagement du président Alpha Condé à lutter contre le terrorisme en Afrique.

Lisez plutôt l’intégralité du discours prononcé par le ministre Diané à la faveur de cette cérémonie de remise du tricolore national au bataillon Gangan III devant se déployer au Nord Mali dans le cadre de la MINUSMA :

« Mesdames et Messieurs

C’est un grand honneur pour moi de présider cette cérémonie de remise solennelle du drapeau de la Guinée au Bataillon Gangan 3 qui doit se déployer au sein de la Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali.

Au cours des derniers mois, les hommes et femmes qui composent ce bataillon ont bénéficié d’une formation adéquate des instructeurs nationaux, appuyés par leurs collègues venus de différents pays, notamment les Etats-Unis et la France.

Ce qui prouve à suffisance qu’il est techniquement, tactiquement et moralement outillé pour non seulement assurer la relève de Gangan 2 mais aussi et surtout, pour remplir sa mission suivant les normes des Nations unies. Comme ce fut le cas pour les premiers contingents que la Guinée a bien voulu projeter au Mali.

C’est pourquoi, M. le président de la république, chef des Armées, le Pr. Alpha Condé m’a instruit de venir procéder à la remise officielle du drapeau national à ce contingent. Pour continuer ainsi à honorer la participation de l’armée guinéenne à cette mission de paix, (j’insiste sur le mot et son concept Paix et sécurité), en solidarité avec le peuple frère du Mali auquel nous sommes liés par l’histoire.

C’est donc le lieu et le moment de remercier au nom du chef de l’Etat, les formateurs et instructeurs toutes nationalités confondues, pour leur disponibilité et la qualité de la préparation.

Quant à vous chers intrépides soldats, vous avez la lourde tâche d’honorer notre nation à travers cette mission. Certes, elle sera difficile et complexe, mais je vous fais confiance. Vous saurez relever les défis qui vous attendent sur ce terrain hostile. En respectant notamment les règles d’engagement et le mandat de la Minusma. Tout en vous abstenant, j’insiste là-dessus, de tout comportement immoral qui pourrait ternir l’image de l’armée et de la Guinée.

A ceux qui n’ont pas été retenus parmi les 850 soldats qui partent, soyez rassurés de l’attention toute particulière du ministère de la Défense nationale. Car vous demeurez une réserve importante pour les missions futures de notre grande armée.

Vous avez toutes et tous, les bénédictions et le soutien total du peuple de Guinée et de son gouvernement. Que Dieu vous protège !

Vive la coopération et la solidarité internationales ;

Vive l’armée guinéenne

Je vous remercie »