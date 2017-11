Arabie Saoudite : l’ouverture au tourisme ?

Il y a de quoi rendre les croyants en incroyants tant le changement sera radical, un virage à 179 degrés, la mutation de la société sera totale. Dans les années 70-80, on est tombé sur un match ou quoi là qui a pu faire un reportage dans une base militaire américaine en Arabie Saoudite entourée de hauts barbelés, complètement isolée de l’extérieur, les conditions de vie des Marins étaient réglementées comme celles d’un huis clos, une colonie strictement et entièrement à part, un monde dans un monde. Les us et coutumes de l’Arabie contrastent et clivent fort avec ceux de l’Occident. A-t-on besoin d’en dire davantage ?

Depuis l’arrivée du roi Salman, on a été surpris d’entendre que les femmes saoudiennes seront prochainement autorisées d’avoir un permis de conduire, dans le même intervalle de temps, on a vu des jeunes saoudiennes athlètes, boxeuses, à moins que ce ne soient des berlues, on verra prochainement de footballeuses. Si les choses suivent la logique, on les verra aussi sur les pistes d’athlétisme, à la piscine et pour le bouquet final, à des concours de miss monde.

Cela n’est pas dit au hasard, ce n’est pas non plus de l’utopie. En effet, l’Arabie Saoudite vient d’annoncer qu’elle s’ouvre prochainement au tourisme pour diversifier son économie. Le pétrole et le pèlerinage de la Mecque sont actuellement ses sources de revenus principaux. Or, le pétrole est en voie de tomber dans la désuétude pour faire de la place aux énergies renouvelables, il faut voir ailleurs, le climat se réchauffe. Seul l’ami Trump n’y croit pas.

Le royaume a jeté son dévolu sur le tourisme. Il a une expérience sans pareille dans ce domaine. Rien que canaliser au moins deux millions de pèlerins pendant deux semaines chaque année est déjà une performance. Mais le tourisme, par définition, c’est la rencontre de toutes les cultures de la terre, il faut des plages, des bars, des night-clubs, et au contact de ces touristes, il y aura forcément multiculturalisme.

Déjà que la Turquie est l’un des premiers producteurs de vigne et raisins des parages, elle ne va pas tarder aussi à se métamorphoser en producteur de vin pour « diversifier son économie », et il semble que le vin produit dans les zones chaudes et froides, entre deux climats, est meilleur, et ça rapporte gros. Des Turcs commencent à être préparés à cet effet de changement, les paysans ne voient plus la vigne que comme plante naturelle.

Seul bémol, il faudrait demander l’autorisation aux islamistes car ils ont presque tué le tourisme en Indonésie, en Tunisie et en Egypte, pour ne citer que ces trois destinations, la Turquie n’a été qu’ébranlée avec cet avion de touristes russes. Dans ce domaine, rien n’est encore dit.

Mais qu’on ne s’y trompe, l’intention vaut l’action, mais dans combien de temps ? Dans cette mondialisation, le brassage sera total.