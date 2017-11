Arabie Saoudite-Liban : pourquoi Saad Hariri sera exfiltré vers la France ?

La confusion est totale au sujet de Saad Hariri. D’abord, les diplomates français avaient fait un canular à la presse en déclarant la semaine dernière que le Premier ministre libanais était libre de ses allés et venus, il n’en était rien, deux ou trois jours après, Saad était encore bien à Ryad pour dire qu’il serait de retour au Liban dans deux ou trois jours, mais trois jours après, il est toujours sur place et pas en très bonne forme, à voir son air quelque peu anxieux. On se pose toujours la question de savoir si Saad est retenu en Arabie Saoudite ou s’il a peur de rentrer chez lui, au Liban.

En dernier lieu, on apprend encore qu’ il accepte d’aller en France : exfiltration ? Pourquoi, si ce n’est pour être sous le couvert de la France pour le raccompagner et le rétablir dans ses fonctions ? Et même par ce ricochet et ce détour, il est encore difficile de savoir exactement si c’est pour blanchir un enlèvement des Saoudiens ou une menace de mort du Hezbollah, mais si vraiment le Hezbollah en voulait à sa vie, pourrait-il revenir gratuitement au Liban, après avoir occasionné tout ce tapage ? La France pourrait lui garantir à cent pour cent qu’il ne lui arriverait rien avec le Hezbollah?

La question de ce Saad est un véritable casse-tête diplomatique, à moins que ce ne soit une caution pour la paix entre le Liban, l’Iran et l’Arabie Saoudite pour faire l’économie d’une guerre gratuite et désastreuse. Il faut éviter cette guerre par tous les moyens.