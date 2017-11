Après trois manifs à Conakry, la Guinée rappelle son ‘’consul’’ en Libye

Après trois manifestations successives devant la représentation diplomatique Libyenne à Conakry, le ministère des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’Étranger, vient de réagir, dans un communiqué lu, mercredi soir, à la télévision nationale. C’est dans le prolongement de la déclaration du chef de l’exécutif, Alpha Condé.

« Afin de mieux évaluer la situation sur le terrain, le Ministère, sur instruction du Président de la République, a rappelé son Chargé d’affaires en Libye pour consultation », précise ce communiqué. C’est la même décision prise la veille au Burkina.

De même, la Guinée a réitéré « l’indignation totale du Gouvernement » face au commerce « odieux et ignominieux », des Africains Noirs en Libye, et condamne avec la plus grande fermeté ces actes abjects, constitutifs de crimes contre l’humanité.

Par ailleurs, le Ministère des AE exhorte à situer les responsabilités et traduire les auteurs et complices devant la justice internationale, et invite les autorités libyennes, et la communauté internationale à prendre toutes les mesures nécessaires afin que ne se répètent plus ces pratiques similaires.