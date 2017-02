Au terme de deux journées de manifestations dans les rues de Conakry, à la suite de la grève du syndicat, trois boutiques ont été vandalisées à Coza et une supérette mise à sac au rond-point de Bambéto.

En réaction, le président du Groupe Organisé des Hommes d’Affaires (GOHA), Chérif Mohamed Abdallah, est monté au créneau pour faire trois annonces majeures à l’endroit du Chef de l’État, de la sécurité et des commerçants.

Au Chef de l’État et à son gouvernement, Chérif Abdallah de faire « cesser immédiatement » ces pillages. « Nous en avons marre, trop, c’est trop. Si on reste les bras croisés, ça commence comme ça et ça prend de l’ampleur. Les commerçants n’ont rien à voir sur ce qui se passe sur le terrain. On n’est pas enseignant, ni syndicat ».

Aux commerçants, Chérif Abdallah appelle à la vigilance et à la mobilisation. « Nous exigeons qu’on assure notre sécurité et celle de nos biens. A défaut, nous agirons conséquemment, en demandant la fermeture de tous les marchés sur l’ensemble du territoire national. Nous sommes des citoyens et nous payons les taxes ».

A la gendarmerie, le patron du Goha demande l’ouverture d’une enquête sérieuse pour faire la lumière sur les pillages de Cosa. « D’après les témoins, ce sont les gendarmes, qui ont protégé les pillards venus voler à Coza ».

Au ministère de la sécurité enfin, M. Chérif demande l’ouverture d’une enquête indépendante pour situer les responsabilités dans le saccage de la supérette de Bambéto. « A Bambéto, des témoins accusent les policiers ».