Après le succès du forum de Paris: le RPG s’apprête à réserver un accueil triomphal à Alpha Condé

Le RPG Arc-en-ciel s’apprête à réserver un accueil légendaire au président de la République Alpha Condé après que le gouvernement guinéen ait réussi à faire intéresser les partenaires au financement pour les quatre ans à venir de son Plan de développement économique et social (PNDES). C’était lors du forum du groupe consultatif de la Guinée qui s’est du 16 au 17 novembre dernier à Paris, en France.

L’information est donnée par le député uninominal de Kissidougou, El hadj Senkoun Camara au siège national du parti à Gbessia ce samedi 18 novembre à la faveur de l’Assemblée générale.

Pour l’honorable Senkoun Camara, les efforts consentis par le chef de l’Etat dans la mobilisation des fonds pour les Programme National de Développement Economique et Social (PNDS), ne doit pas passer inaperçu.

«Dans le cadre de la recherche du financement des projets de développement économique et social de notre pays, le président de la République s’est rendu en France avec plusieurs ministres et hauts cadres de l’administration publique et privée guinéenne. Au cours de cette réunion, la délégation guinéenne a eu le privilège d’avoir la visite de 300 investisseurs», a-t-il rappelé.

Et de poursuivre : « c’est une fierté pour nous d’avoir un président crédible. Si un gouvernement n’est pas crédible, il ne peut pas réunir autour de lui 300 investisseurs. C’est pourquoi, au cours de ce meeting important du 16 au 17 novembre, la première journée a obtenu 4 milliards 500 millions de dollars. La France qui était frileuse et qui ne finançait pas la Guinée pour beaucoup de raisons historiques et politiques, a proposé 500 millions d’euros pour la Guinée.»

D’après le parlementaire, avant cette réunion, le gouvernement avait besoin pour son PNDES de 13 milliards de dollars. Aujourd’hui, dit-il, ce financement est bouclé. «Avant ce financement, le gouvernement avait pu obtenir auprès des chinois plusieurs milliards de dollars dans le cadre de développement des infrastructures. Au moment où je vous parle, il y a des investisseurs mauriciens sont déjà à Conakry avec 550 millions de dollars et ils veulent investir dans l’agriculture. Le Chef de l’Etat a donné son engagement qu’il va les recevoir dès son arrivée à Conakry», a-t-il expliqué.

Et d’enchainer : «ils sont déjà à Conakry avec leurs agronomes, ils ont apporté des drones pour pouvoir survoler les terres agricoles fertiles… Je crois qu’un président de la République qui réalise un tel résultat mérite d’être reçu à son arrivée à Conakry. Il faut que les responsables du parti prouvent qu’ils sont contents du président et du travail qu’il a accomplis dans le cadre de la recherche du financement à travers le monde».

Pour finir, M. Camara a insisté qu’ils se mettront à la disposition des militants pour accueillir d’une manière triomphale le président de la République, Alpha Condé.

Lire vidéo :