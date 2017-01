L’assemblée générale habituelle du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-ciel, a été présidée ce samedi 7 janvier 2017 par la Secrétaire générale adjointe du gouvernement, Diakagbè Kaba, a-t-on constaté au siège national du parti à Gbessia, commune de Matoto.

Pour ce premier meeting du parti au compte de l’année 2017, Mme Diakagbè Kaba après avoir présenté ses vœux, est revenue sur les temps forts de la rencontre du chef de l’Etat Alpha Condé et les membres de son Bureau Politique National (BPN). Cette rencontre, il faut par ailleurs le rappeler, s’est déroulée le 1er janvier à Mafanco, au domicile privé du président de la République, Alpha Condé.

S’exprimant sur le refus de l’opposition de prendre part aux travaux du comité de suivi de l’accord politique du 12 octobre, le Secrétaire administratif du parti, Lansana Komara a indiqué que le dialogue n’est pas seulement entre les quatre murs, il continue même dans les couloirs, a-t-il dit, avant d’ajouter qu’ils continuent à dialoguer.

«Nous sommes convaincus que nous parviendrons à un résultat dans l’intérêt de tous les Guinéens. L’opposition a toujours menacé de manifester mais, cela ne nous a jamais empêché de dialoguer et de trouver des conclusions», a-t-il déclaré avec un air rassuré. «Cela fait partir du jeu politique. C’est pourquoi, j’invite tout le monde à la compréhension et à la cohésion afin que nous trouvions une solution meilleure pour notre pays. Le RPG n’a pas peur d’aller aux élections, nous avons toujours été aux élections et nous les avons toujours gagnées», a-t-il rappelé.