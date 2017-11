Lynchage d’un présumé voleur à N’Zérékoré: l’indignation est totale dans la ville

Le phénomène de vindicte populaire serait-il en train de devenir une coutume en région forestière ? C’est en tout cas la question que l’on pourrait se poser au regard des derniers développements de l’actualité au niveau de cette région. C’est le cas à N’Zérékoré où les populations continuent de se rendre justice elles-mêmes. (Photo d’archives)

En effet, une semaine après qu’un jeune de moins de 25 ans ait été lynché à mort par une foule qui l’accusait d’avoir volé dans l’enceinte de la maison régionale des Jeunes, c’est un autre présumé voleur (dont l’identité reste méconnue) qui a encore été lynché mercredi 1er novembre 2017, le jour même du lancement de la deuxième édition de la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix (SENACIP) par un groupe de jeunes.

Selon nos informations, ce jeune homme aurait été surpris dans un garage en train d’enlever des batteries sur des voitures. Il a aussitôt mis aux arrêts et lynché à mort aux environs de 4 heures du matin dans le quartier Koliéba non loin du bloc administratif du gouvernorat.

« Moi j’ai été appelé au environ de 4h du matin pour me dire qu’il y a un voleur arrêté vers le gouvernorat. Je me suis immédiatement levé pour m’y rendre. Mais je suis arrivé un peu tard et j’ai trouvé qu’ils ont fini de l’abattre. Il était agonisant, c’est ainsi que j’ai appelé les autorités. On m’a dit qu’il a été arrêté au garage dans le bas-fond en train de voler des batteries et des objets sur les voitures. Ils l’ont amené devant le gouvernorat pour l’abattre », a expliqué Aly Kourouma, le Porte-parole des conducteurs de taxi-moto qui regrette le fait que les gens continuent à se rendre justice.

Le Vice-président de la délégation spéciale, Alhassane Diallo qui s’est rendu sur le lieu et a exprimé sa vive préoccupation par rapport à ce qui se passe actuellement à N’Zérékoré. Pour lui, rien ne peut expliquer ce comportement inhumain des habitants de N’Zérékoré.

Il faut rappeler que c’est le deuxième cas en l’espace d’une semaine et le cinquième cas en moins de quatre mois. Aussi, cette situation intervient au moment où le procureur a récemment haussé le ton pour fustiger de tels comportement.