Appel d’offres de VECTOR WORKS pour l’évaluation du pilote de distribution des MILDA en milieu scolaire en Guinée

JOHNS HOPKINS BLOOMBERG SCHOOL OF PUBLIC HEALTH

Center for Communication Programs

Vector Works Project (www.vector-works.org)

ÉVALUATION DU PILOTE DE DISTRIBUTION DES MILDA EN MILIEU SCOLAIRE AU GUINÉE

– Appel d’Offres – Octobre 2017

Cliquez sur le lien pour plus de détails: FR.VectorWorks Guinea TDR Evaluation de Pilot Scolaire Final

I. Introduction

VectorWorks est un programme quinquennal financé par l’Initiative présidentielle contre le paludisme (PMI) qui vise à renforcer la lutte anti-vectorielle pour la prévention du paludisme à travers trois principaux domaines d’intervention : la politique, la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation et la recherche opérationnelle. Le projet fournit une assistance technique adoptée et soutiendra le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) en Guinée dans le programme de distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide en 2018. VectorWorks encourage l’utilisation des canaux de la distribution continue des moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MILDA) entre les campagnes de masse.

Les moustiquaires imprégnées restent une partie intégrante de la lutte contre le paludisme en Guinée, un pays où 100% de la population risque de contracter le paludisme. En 2009, le PNLP a commencé à mettre en œuvre des distributions de masse ciblées pour les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans. Les campagnes de masse sont toujours une partie importante de la stratégie de distribution des MILDA en Guinée, mais maintenant le PNLP vise la couverture universelle, définie comme une MILDA pour deux personnes dans un ménage. Le PNLP a introduit des canaux de distribution de routine pour aider à maintenir une haute couverture des MILDA entre les campagnes de masse. La distribution routine, à travers les établissements de santé, a été introduite en tant que stratégie de distribution en décembre 2014.

Bien que la distribution dans les établissements de santé ait fourni une couverture supplémentaire aux groupes biologiquement vulnérables, ce canal combiné avec des campagnes de masse n’a pas atteint les niveaux d’accès ciblés aux MILDAI. Le PNLP et PMI cherchent à explorer d’autres canaux de la distribution continue pour améliorer et maintenir la couverture des MILDA en Guinée.

Quelques pays ont réussi à mettre en œuvre et à étendre la distribution des MILDA dans les écoles. Ce canal fournit un mécanisme supplémentaire pour fournir aux communautés des MILDA. VectorWorks travaillera en étroite collaboration avec le PNLP et les ministères de la santé et de l’éducation pour mener un projet pilote de distribution des MILDA en milieu scolaire dans la préfecture de Boffa, dans la région de Boké.

VectorWorks cherche un consultant ou un groupe de recherche pour mener une évaluation du projet pilote de distribution des MILDA en milieu scolaire. L’évaluation conduira une enquête communautaire pour évaluer la contribution du projet pilote à la propriété et à l’accès des MII aux ménages et pour évaluer les éléments programmatiques du projet pilote.

II. Objectifs de l’enquête

Les principaux objectifs de l’enquête sont :

Évaluer le niveau de propriété de MILDA de la campagne de masse et de la distribution des MILDA en milieu scolaire dans la préfecture de Boffa. Évaluer l’utilisation des moustiquaires en général et des MILDA, en particulier Mesurer l’équité dans l’accès aux moustiquaires pendant les campagnes de masse et la distribution pilotes scolaires Évaluer l’efficacité de la mise en œuvre pilote de la distribution des MILDA dans les écoles

Les objectifs secondaires de l’enquête sont les suivants :

Obtenir des informations détaillées sur l’utilisation des moustiquaires et les habitudes de sommeil dans la famille Évaluer la portée et le rappel des activités d’IEC et de CCC associées à la campagne et au projet pilote scolaire

III. Méthodologie

Il s’agira d’une étude transversale cas-témoin utilisant un plan d’échantillonnage en grappes à deux étapes. Pour les besoins de cette évaluation, chaque groupe sera défini comme une communauté, basée sur l’enregistrement des ménages de la récente campagne de masse et comprend 18 ménages. En utilisant un échantillonnage systématique et une probabilité proportionnelle à la taille, un total de 120 grappes sera sélectionné.

En premier lieu, soixante zones seront sélectionnées dans la préfecture de Boffa et dans une préfecture de contrôle voisine à déterminer. A partir des données d’enregistrement du ménage, une communauté de chacun des quartiers sélectionnés sera sélectionnée en tant que groupe. Dans les grappes de plus de 200 ménages, les ménages seront sélectionnés selon une approche de taille égale. Dans les petits groupes, les ménages seront sélectionnés en fonction de la sélection aléatoire des ménages en fonction d’un exercice de cartographie communautaire. Les ménages sont définis comme des « personnes mangeant de même marmite ».

Au sein de chaque grappe, tous les ménages seront éligibles pour la sélection et la cible pour l’entretien au niveau du ménage sera le chef de ménage ou son conjoint. En plus de l’application d’un questionnaire structuré, toutes les moustiquaires existantes seront inspectées par l’équipe d’enquête pourvu que la permission soit donnée.

IV. Termes de référence

Responsabilités du consultant / cabinet de recherche

Les responsabilités du groupe de recherche sélectionné sont les suivantes :

Aider à élaborer, examiner et fournir des commentaires sur les documents d’étude (formulaires d’étude, outils de collecte de données) pour s’assurer qu’ils sont inclusifs et culturellement appropriés au contexte local

Traduire les outils de collecte de données de l’anglais vers les langues locales pertinentes

Terminer la préparation de la demande et les amendements à la CISR locale pour autant que nécessaire en collaboration avec VectorWorks

Gérer le processus d’examen déontologique afin d’assurer l’examen et l’approbation en temps opportun du comité d’éthique local / CISR

Fournir la base de sondage utilisée pour sélectionner les grappes et les ménages en utilisant la méthode d’échantillonnage systématique et de probabilité proportionnelle à la taille (PPS)

Recruter le personnel requis pour la recherche, y compris mais sans s’y limiter le nombre d’intervieweurs, de superviseurs de terrain ou de chefs d’équipe, d’éditeurs de contrôle de qualité, de développeurs de bases de données et de personnel de saisie de données (si nécessaire).

Développer un programme d’atelier et un manuel pour la formation de l’équipe de recherche qui sera finalisée par VectorWorks

Pré-test les processus, ébaucher des formulaires d’étude et des outils d’enquête, et fournir des recommandations au besoin en fonction des résultats du pré-test

Mettre en œuvre la collecte de données en stricte conformité avec le protocole approuvé par la comité d’éthique et en collaboration avec l’équipe de supervision de VectorWorks

Veiller à des considérations éthiques telles que le consentement oral éclairé, la vie privée et la confidentialité

Recueillir des données pour la taille d’échantillon de l’enquête requise, en utilisant des dispositifs de collecte de données électroniques fournis par le demandeur

Travailler avec VectorWorks pour assurer une collecte de données, un rapport et une saisie de données de haute qualité, y compris un plan de mise en œuvre et de surveillance documenté.

Rédiger un rapport de processus transparent et complet décrivant les mesures prises pour recueillir les données et les préparer pour l’analyse

Produire une base de données quantitative avec des données collectées pour un échantillon complet et codée pour tous les questionnaires (y compris les étiquettes de variables et de valeurs) en utilisant un modèle de base de données approuvé dans le logiciel de traitement de données STATA ou SPSS.

Fournir VectorWorks avec une copie électronique de la base de données quantitative nettoyée de l’enquête

Mener des analyses, interpréter et faire rapport sur les données selon les objectifs de l’enquête sous la supervision de VectorWorks.

Produire une ébauche et un rapport final comprenant une description du contexte de l’étude, de la planification et de la logistique pour le démarrage de l’étude, l’équipe de recherche, les méthodes, le travail sur le terrain et l’analyse et l’interprétation.

Logistique :

Préparer un plan de travail détaillé et planifié pour toutes les activités impliquées dans l’évaluation, y compris le recrutement du personnel, la formation, le recrutement des répondants, la collecte des données, la rédaction des ébauches et des rapports finaux. Le plan de travail doit inclure l’activité, les tâches connexes, les extrants et les livrables du contrat, la personne responsable et la durée.

Établir un contrat avec chaque membre des équipes de collecte de données sur le terrain, en précisant les conditions et les résultats attendus

S’assurer que le personnel de collecte de données sur le terrain signe ce contrat au plus tard le premier jour de travail

Assurer le paiement ponctuel des honoraires quotidiens, des indemnités journalières, du logement et du transport pour les membres de l’équipe d’étude

Assurer un suivi clair et complet et la documentation de toutes les dépenses, y compris, mais sans s’y limiter, la rétention des reçus

Fournir du matériel et un lieu pour une formation de 4 jours pendant la semaine précédant le début de la formation

Organiser des rafraîchissements appropriés pour la formation

Diriger la formation en collaboration avec VectorWorks

Imprimer les documents de collecte de données approuvés et les formulaires de consentement en quantité suffisante et à temps pour la collecte de données

Assurer la sûreté et la sécurité du personnel de terrain, de l’équipement et des données

Évaluer l’accessibilité des routes avant le déploiement des équipes de terrain pour assurer l’accès aux sites d’étude

Travailler avec le personnel de recherche VectorWorks présent lors de la collecte des données pour assurer la cohérence dans la collecte des données et la conformité au protocole d’étude, et rester sur le terrain avec l’équipe de collecte de données tout au long de la collecte des données.

Maintenir une communication fréquente avec les équipes sur le terrain et avec VectorWorks, y compris des rapports hebdomadaires par téléphone, en personne ou écrits, comme demandé

Conserver toutes les données, coordonnées et formulaires de consentement enfermés pendant la collecte, l’entrée et le transit des données

Soumettre les données de l’enquête auprès des ménages à VectorWorks pour les garder en sécurité après la saisie des données

Calendrier de déclaration

Rendre compte des mesures prises pour collecter les données et les préparer à l’analyse.

Des appels téléphoniques et des courriels fréquents avec VectorWorks au besoin pour assurer un démarrage rapide de la collecte de données et l’achèvement de l’analyse des données

Le consultant / l’entreprise déclarante aura l’occasion de contribuer au rapport final ou au document ou de réviser les ébauches. Les domaines potentiels de collaboration sur le brouillon seront déterminés en consultation avec le chercheur principal pendant le travail sur le terrain, selon l’intérêt, la disponibilité et l’ensemble de compétences.

Livrables

Le plan de travail chronométré devrait être soumis dans la semaine suivant la signature du contrat Les cadres d’échantillonnage montrant les grappes sélectionnées doivent être soumis dans les trois semaines suivant la signature du contrat Le programme de formation et le manuel / les outils doivent être soumis dans un délai d’une semaine avant la formation Rapport de la formation de l’équipe de terrain Le rapport sur le terrain doit être soumis dans la semaine qui suit la fin de la collecte des données Le projet de rapport doit être soumis dans les six semaines suivant la fin de la collecte des données Le rapport final devrait être soumis dans un délai de trois semaines après le projet de rapport

Qualifications requises du consultant ou de l’équipe :

Présence en Guinée

Compétences linguistiques locales

Expérience de la collecte, de la saisie de données et de la gestion de données de données d’enquêtes quantitatives

Expérience de collaboration avec des partenaires sur le terrain, y compris la liaison avec les dirigeants locaux

Capacité à respecter les délais

Capacité à effectuer un échantillonnage aléatoire des ménages

Expérience de passation de marchés avec des organisations internationales

Mécanismes et politiques de responsabilité financière en place

V. Calendrier de mise en œuvre

Déc. 2017 Jan. 2018 Fév. 2018 Mars 2018 Avril 2018 Mai 2018 Activity 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Phase préparatoire Finaliser le protocole et les outils x x Obtenir une autorisation éthique x x x x x x Assembler la base de sondage et Sélectionner les groupes x x x Recruter une équipe d’enquête x x Préparer un manuel de formation x x Préparer un système d’entrée de données électronique x x x Travail de terrain Mobiliser les communautés sélectionnées x x Formation des équipes de terrain x Préparation de questionnaires et de matériel d’entrevue x Collecte de données x x x Saisie de données, analyse et rapports Préparation et analyse de données x x x x x x Préparation des résultats préliminaires x x Rapport préliminaire distribue x Rapport final distribué x x

VI. Instructions de soumission de proposition

Lettre d’accompagnement

Une lettre de présentation doit être incluse et signée par le consultant principal ou le chef de l’institution qui soumet la proposition. Cette lettre précisera le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et d’autres informations de contact pertinentes.

Introduction

La proposition doit commencer par une description de la compréhension du demandeur de l’objet de l’étude, de la raison d’être et de la portée du travail proposé. Cela devrait également inclure la connaissance du paludisme, du système éducatif et de la distribution des moustiquaires imprégnées d’insecticide et le contexte de la Guinée en ce qui concerne les objectifs de l’étude.

Proposition technique détaillée

L’approche technique sera évaluée sur la base du mérite global, de la faisabilité et de l’efficacité de l’approche et des stratégies proposées pour atteindre les objectifs du contrat. Le demandeur doit décrire les stratégies et la durée de la collecte de toutes les données de l’étude d’une manière efficace en termes de ressources et de temps, c’est-à-dire pas plus de 21 jours. Les détails concernant l’équipe de recherche doivent inclure le nombre d’employés, la composition de l’équipe, les qualifications et les rôles de chaque membre. Le demandeur doit décrire l’approche de collecte des données en précisant le nombre de collecteurs de données et / ou d’équipes, leur quota quotidien et le nombre de jours utilisés pour la collecte des données. Une description séquentielle de ce qui se passe sur le terrain quotidiennement pendant la collecte des données devrait être fournie. Le demandeur devrait détailler les considérations éthiques telles que le consentement oral éclairé, la vie privée et la confidentialité ainsi que la sécurité des données (telles que le stockage approprié, le cryptage et la protection par mot de passe des dispositifs de collecte de données).

Budget

Le budget devrait être aussi détaillé que possible en indiquant le coût des activités et des fournitures pour l’étude. Cela comprend les éléments de campagne pertinents, le nombre d’unités, les coûts unitaires et les coûts totaux dans la monnaie locale et américaine. Le budget doit être accompagné d’une explication narrative à l’appui des coûts indiqués.

Capacité organisationnelle

Fournit une description de la capacité du demandeur à gérer (techniquement, administrativement et financièrement) cette activité et à produire des résultats dans les délais prescrits. Cela comprend une description de la façon dont le demandeur assurera la disponibilité et la stabilité du personnel technique clé, y compris le chercheur principal / consultant et tout autre expert requis pour la durée de la période de performance du contrat. Comprend des informations sur les ressources structurelles, administratives et techniques au sein de l’organisation ou à la disposition du consultant pour soutenir le travail proposé (personnel de base, logiciels, ordinateurs, bureaux, compétences techniques, collecte de données électroniques).

Expérience organisationnelle

Décrit la qualité et l’étendue de l’expérience institutionnelle antérieure recevant des subventions de la part de bailleurs de fonds locaux et externes et menant des activités de recherche qualitative et de santé publique. Le rendement passé du demandeur sera évalué en fonction de la mise en œuvre d’activités récentes et pertinentes au cours des cinq dernières années de la date de clôture de la présente invitation. Les projets pertinents impliquent la conception, l’exécution et les rapports de recherches quantitatives, de recherche sur la communication, l’éducation, le paludisme et les maladies infectieuses, les questions socio-comportementales et normatives et la mise en œuvre de la recherche mobile.

Annexes

Les annexes doivent être incluses dans l’annexe et contenir les éléments suivants :

– Curriculum Vitae pour le personnel technique et de gestion clé seulement. Chaque Curriculum Vitae

soumis ne doit pas dépasser plus de trois pages.

– Noms et coordonnées d’au moins trois clients précédents pour lesquels le demandeur a effectué une recherche quantitative.

– Une étude quantitative (ou un résumé de celle-ci) effectuée précédemment par le groupe de recherche doit être fournie, ainsi que des références pour le client pour lequel la recherche a été menée.

VII. Évaluation des propositions

Compréhension des objectifs de l’enquête…………………………………………………………. 10 points

Approche technique……………………………………………………………………………………………. 40 points

Expérience organisationnelle………………………………………………………………………………. 30 points

Capacité technique du consultant / cabinet………………………………………………………… 20 points

Total………………………………………………………………………………………………………………….. 100 points

** Le score technique sera de 80% du score global et le score financier de 20% **

VIII. Questions

Toutes questions ou clarifications pour cet appel d’offre sont dues avant 17h00 GMT le 10 novembre, 2017. Ils seront répondus le 13 novembre, 2017 avant 17h00 EST.

IX. Date limite de soumission des propositions

Tous les documents requis doivent être envoyés à [email protected] au plus tard le 20 novembre 2017

S’il vous plaît placer dans la ligne de sujet : EVALUATION PILOTE SCOLAIRE GUINEE

Pour toute question avant le dépôt des propositions, veuillez contacter VectorWorks à [email protected]