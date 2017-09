André Loua, ex-ministre des pêches : « je suis un soldat de réserve pour le président »

Depuis maintenant une semaine, l’ancien ministre des Pêches, de l’Aquaculture et de l’Economie Maritime, est en séjour dans la préfecture de N’Zérékoré pour, dit-il, des raisons personnelles. C’est au terme de ce séjour, que la rédaction locale de Guinéenews a décidé de rencontrer le ministre André Loua pour parler notamment de son départ du gouvernement ainsi que de son avenir politique.

D’entrée de jeu, l’ancien patron du département des Pêches a tenu à préciser que sa visite n’a rien de politique.

« Je suis là dans le cadre d’une visite personnelle. Vous savez, depuis le remaniement gouvernemental du 22 août dernier, je ne suis pas revenu en famille et il y a eu assez de propos malveillants qui ont été tenus à la suite de ce remaniement. Mes parents et amis étaient inquiets pour mon devenir. Donc, il fallait revenir à la maison pour essayer de demander à tout le monde de garder la sérénité et qu’il s’agit d’un changement de gouvernement. Dans tous les cas, moi je suis un soldat de réserve pour le président et il fallait venir expliquer cela pour que tout le monde soit confortable dans cette position », explique-t-il.

Parlant de son état d’esprit après le départ du gouvernement et de son avenir politique, André Loua précise : « c’est le président de la République qui m’a demandé de venir en Guinée pour l’accompagner et c’est ce que je fais depuis mon arrivée. Il m’a nommé comme conseiller du ministre des finances, Secrétaire général au budget et par la suite ministre des Pêches. S’il m’appelle à d’autres fonctions, je me tiens à sa disposition. J’ai donc le sentiment d’un soldat qui est à la disposition de son commandant en chef. Je suis effectivement à sa disposition pour toute mission qu’il estimera pertinente pour que je puisse être à ses côtés. »

Poursuivant, il dira qu’il continuera à soutenir le président Alpha Condé même en n’étant plus dans le gouvernement.

« Avant de revenir en Guinée, j’appuyais le président au Canada et je l’ai soutenu avant d’être nommé ministre. Nous avons accompagné le président dans la campagne de 2010 sans être fonctionnaire guinéen parce que moi, j’étais dans la fonction publique du Canada à plus forte raison être membre du gouvernement. Donc, ce n’est pas forcement au sein d’un gouvernement qu’on peut accompagner un président de la République. Je l’ai toujours accompagné en tant que citoyen guinéen convaincu de ce qu’il peut apporter à ce peuple qui a si souffert et qui a besoin d’aspirer au bonheur. Ministre ou pas ministre, je suis derrière le président », soutient l’ancien parrain politique de N’Zérékoré et Yomou au sein du gouvernement.

Dans le libellé du décret rendu public le 22 août dernier, le président Alpha Condé a appelé André Loua ainsi que d’autres ministres débarqués du gouvernement à d’autres fonctions. Vont-ils rejoindre le rang des nombreux ministres conseillers à la présidence ? Wait and see…