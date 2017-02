Cliquez sur le lien vidéo : https://youtu.be/6F7eZB1hIpA

1er mars 1960, 1er mars 2017, la création de la monnaie guinéenne a 57 ans. A cette occasion, le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), Dr. Louncény Nabé a livré un message ce mardi 28 février dont vous livrons l’intégralité ici. Lisez :

«Chers Compatriotes

Le 1er mars de chaque année, le Peuple de Guinée célèbre l’anniversaire de la création de sa monnaie nationale. Cette date constitue pour nous un grand moment de souvenir du chemin de la construction, jour après jour, de cette noble souveraineté.

C’est l’ordonnance N°009/PRG du 29 février 1960, qui a consacré la création de la Banque de la République de Guinée (BRG). Le lendemain, 1er mars 1960, la monnaie guinéenne est née. En juillet 1961, la BRG est remplacée par la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG).

Demain, 1er mars 2017, marque le 57ème anniversaire de la création de la monnaie guinéenne. A cette heureuse occasion, permettez-moi d’avoir une pensée profonde envers les grands bâtisseurs de notre monnaie et de notre système financier.

C’est qu’en effet la construction de cet édifice, de ce grand édifice, n’aurait pas pu être possible sans les efforts combien louables de ces illustres devanciers. Ils ont réussi à nous léguer une grande institution et une monnaie qui font la fierté de tous les guinéens. C’est pourquoi, je voudrais vous inviter à vous associer à moi chers compatriotes, pour leur rendre encore une fois un vibrant hommage.

Je voudrais, par ailleurs, rappeler que plusieurs acteurs de la construction de notre édifice ne sont plus avec nous. En 2016, notre institution a perdu d’éminentes personnalités, parmi lesquelles je voudrais citer Monsieur Alkhaly Mohamed DAFE, ancien Gouverneur de la BCRG.

Vous me permettrez de m’incliner pieusement devant leur mémoire à tous.

Chers Compatriotes

La célébration de l’anniversaire de la monnaie guinéenne est aussi une occasion pour nous de jeter un regard sur les différentes réformes réalisées en matière de politique monétaire et de change au cours de l’année écoulée, et sur les principaux défis qui nous attendent pour les prochaines années.

Au cours de l’année 2016, plusieurs réformes ont été réalisées, en matière de politique monétaire et de change, de supervision des institutions financières, de modernisation du système national de paiement, et de promotion de l’inclusion financière.

Dans le domaine de la politique monétaire, pour donner plus de flexibilité aux banques dans le financement de l’économie, la Banque Centrale a révisé la base de constitution des réserves obligatoires de façon paritaire entre Franc guinéen et devises étrangères sur une période de constitution de 4 semaines. Cette décision est importante, dans la mesure où elle permet aux banques de disposer de plus de liquidité en monnaie nationale pour faire face au financement de l’économie.

Face à la légère remontée de l’inflation au début de l’année 2016, le taux directeur a été revu à la hausse passant de 11% à 12,5% en avril 2016.

En dépit de sa tendance à la hausse, le taux d’inflation est, tout de même resté en dessous de 10% depuis 2015.

En matière de politique de change, la BCRG a remplacé le Marché Interbancaire des Changes (MIC) par le Marché aux Enchères Bilatérales de Devises (MEBD) en début d’année 2016. La mise en place de ce marché a contribué à réduire sensiblement la prime de change entre marchés officiel et parallèle. Pour le dollar, la prime de change s’est établie à 2,1% dès janvier 2016 alors qu’elle se situait à 7,79% à fin décembre 2015. Pour l’euro, elle se situe à 1,35% à la même date contre 5,85% à fin décembre 2015.

Les appuis budgétaires et la bonne tenue des activités de l’orpaillage artisanal, impulsées par les mesures d’encouragement du Gouvernement, ont favorisé le renforcement des réserves de change qui se situent actuellement autour de 3 mois d’importations de biens et services.

En matière de gestion fiduciaire, la BCRG a en 2014 et 2015 mis en circulation de nouvelles coupures de 500 et 1000 francs, et a introduit avec succès les billets de 20 000 francs. En avril 2016, elle a engagé le processus de démonétisation des anciennes coupures de 5000 francs guinéens (versions 1985, 1998, 2006, 2010 et 2012). Cette opération qui s’achève ce mois de mars 2017 devrait consacrer la dématérialisation d’environ 422 millions d’anciens billets de 5000 francs guinéens.

L’émission de ces nouvelles gammes de billets et ce processus de démonétisation traduisent la volonté de la BCRG de mettre à la disposition de la population, une circulation fiduciaire de qualité avec un niveau de sécurité renforcé, conforme aux standards internationaux.

Au titre de la supervision des institutions financières, la Banque Centrale a poursuivi les réformes réglementaires et institutionnelles pour rendre le système financier plus résiliant. Grâce aux réformes, le dispositif de supervision des institutions financières s’est davantage renforcé.

Dans le secteur bancaire, le plan comptable guinéen est révisé pour tenir compte de l’apparition de nouveaux produits et de nouveaux établissements financiers. La dernière étape du processus de consolidation des fonds propres des banques est bouclée avec succès, tandis que la supervision basée sur les risques se renforce.

Dans le domaine des Assurances, l’évolution majeure a été marquée par la promulgation du Code des Assurances par un Décret du Président de la République.

Pour compléter le dispositif existant, deux instructions relatives aux activités de la bancassurance, de la micro-assurance et une autre portant sur les états, documents et pièces à fournir par les intermédiaires d’assurance, sont en cours de publication.

Dans le domaine de la Microfinance, de nouveaux textes réglementaires sont élaborés pour faire face à l’émergence de nouveaux produits destinés aux Institutions de microfinance : micro assurance et transfert d’argent.

En ce qui concerne l’appui aux petites et moyennes entreprises (PME), la Banque Centrale a mis en place un second guichet d’injection de liquidité par appels d’offres, lequel permet aux banques de se refinancer à un taux inférieur au taux directeur de la Banque Centrale. La mise en place de ce second guichet témoigne de la volonté de la Banque Centrale d’accompagner le Gouvernement dans la promotion d’une croissance économique durable et inclusive, basée sur la diversification de l’économie.

La mise en exploitation de toutes les composantes du système national de paiement a permis d’accroitre la célérité des opérations et d’améliorer l’homogénéité du système. Durant l’année écoulée, le volume des opérations traitées est estimé à plus de 130 000 ordres de virement, 311.000 remises de chèques et 700 remises d’effets de commerce.

Dans le cadre de la promotion de l’inclusion financière, deux établissements de monnaie électronique sont créés. Ce début de transition de la monnaie fiduciaire vers les supports électroniques est à saluer et encourager.

Chers compatriotes

Dans le cadre de la coopération sous régionale, la Banque Centrale participe activement aux différentes réunions de coopération monétaire sous-régionales.

Dans ce cadre, notre pays a abrité les réunions statutaires de la ZMAO tenues du 29 juillet au 5 août 2016 à Conakry. Ces réunions ont permis d’évaluer le niveau d’avancement du programme de coopération monétaire de la CEDEAO et les défis à relever.

Dans l’agenda d’intégration monétaire sous régionale, les pays membres de la ZMAO envisagent de mettre en place un système de cotation et d’échanges dans les monnaies locales dans le but de faciliter les échanges multilatéraux et intra-communautaires dans la ZMAO. La mise en place de ce programme sera facilitée par l’architecture du système régional de paiement et de règlement. La mise en place de ce système permettra de rehausser le niveau des échanges et d’améliorer le bien-être des populations.

Dans le cadre de la coopération avec les Institutions de Breton Woods, la Guinée a conclu avec le FMI la huitième et dernière revue du Programme appuyé par la FEC. L’accomplissement de ce cycle complet de programme est la consécration de plusieurs années de réformes courageuses menées par le Gouvernement du Professeur Alpha Condé dans le but de créer un cadre propice à l’émergence économique du pays.

Chers Compatriotes

En dépit des résultats encourageants réalisés par notre économie et plus particulièrement par notre système financier, de nombreux défis restent à relever. La reprise des activités économiques, notamment dans le secteur minier, apparaît lente au regard des efforts consentis en matière de relance économique post Ebola. L’économie reste sensible aux chocs exogènes en raison, entre autres, de sa faible diversification. La position extérieure du pays est à renforcer afin de contenir les tensions sur le marché des changes.

Un autre défi majeur qui doit être relevé est, bien entendu, la problématique du financement des entreprises. Dans ce cadre, la Banque Centrale se doit d’affiner la réflexion pour appuyer davantage le Gouvernement dans la recherche des solutions au financement de l’économie nationale, sans causer de préjudice à l’objectif de stabilité des prix qui est sa mission principale.

Par ailleurs, la Banque Centrale continuera à préserver les acquis en matière de stabilité du taux de change et de stabilité du système financier. A cet égard, elle envisage les actions ci-après pour les prochaines années.

§ l’adoption d’une Loi portant réglementation des Institutions de microfinanc et des établissements de monnaie électronique ;

§ la mise en place d’une plateforme monétique interbancaire ;

§ la révision et l’adoption d’une stratégie nationale de finance inclusive ;

§ le démarrage de l’étude de faisabilité de la bourse des valeurs.

§ le développement du secteur du crédit-bail ;

§ l’automatisation de la transmission et du traitement des reportings des banques, dans le cadre du Programme d’Appui à la modernisation du Système financier guinéen (PAMSFI) ;

§ l’adoption des normes de Bâle II;

§ la mise en place d’un fonds de garantie de dépôts ;

Chers compatriotes

Toutes ces actions, et bien d’autres seront rendues possibles grâce à la confiance que avez toujours témoignées vis-à-vis de notre monnaie. Pour cette confiance et pour votre labeur de tous les jours, il me plait de vous souhaiter encore une fois joyeux anniversaire.

Je vous remercie »