Le 1er mars 2017, la monnaie guinéenne fête ses 57 ans. Une occasion mise à profit pour sonder des citoyens sur l'évolution de cette monnaie qui peine à s’affirmer sur le marché de change international. Une situation qui s'explique, selon bon nombre de personnes rencontrées, par une mauvaise politique monétaire de l'Etat guinéen. Dans cet élément réalisé par notre rédaction à Labé, cambistes, citoyens et économistes livrent leurs sentiments.

Professeur Bonata Djeng se souvient encore du contexte dans lequel cette monnaie a été crée: « la création de la monnaie guinéenne a été une grande étape dans la consolidation de l'indépendance du fait que les colonisateurs étaient partis avec tout, y compris l'argent, le CFA qui était dans la banque de Guinée. Donc, la monnaie a d'abord eu un grand mérite d'exister. C'était un choix très audacieux car la Guinée s'est illustrée à l'époque en créant sa propre monnaie. En ce moment, tous nos voisins sont restés dans la zone CFA. Donc la Guinée s'est retrouvée dès le départ seule », relate-t-il.

Mr Pérédjo Diallo, lui, rappelle les mutations de cette monnaie, avant de regretter sa dégradation. « Après notre indépendance en 1958, la Guinée a travaillé avec la monnaie française, le franc CFA. A partir du 1er mars 1960, elle a créé sa propre monnaie. Il y a eu évidemment une autre mutation de cette monnaie. Le Franc Guinéen a cédé la place au Syli, et par après, le Franc guinéen que nous utilisons actuellement. La monnaie guinéenne a chuté, elle n'assure pas le bien-être du Guinéen d'une manière générale. Au moment du Syli, il y avait une certaine parité entre notre monnaie et le dollar qui est la monnaie de référence. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. », déplore M. Diallo.

Effectivement, c’est un secret de polichinelle : le Franc guinéen ne fait que continuer sa descente aux enfers. Une chose que Sow Elhadj Boubacar, cambiste, regrette. « A notre avis, la valeur de notre monnaie ne fait que baisser au niveau mondial. Le changement de coupure ne fait que nous créer des problèmes, car, avant que les gens ne s'y habituent, on a beaucoup de difficultés, surtout avec nos clients », explique le cambiste.

Barry Abdouwahab abonde dans le même sens: « la monnaie guinéenne se dégrade de jour en jour. Si vous comparez aux autres monnaies, telles que les devises étrangères, elle a la plus faible valeur. Et je me demande comment nous pourrons nous en sortir, à moins que le gouvernement s’y mette sérieusement. Mais vous voyez, il ne travaille pas. »

A noter que depuis sa création, la monnaie guinéenne a connu diverses mutations dans le changement des coupures. Elle peine cependant à être stable par rapport aux devises étrangères.