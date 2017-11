An 42 de la CEDEAO à Mamou : le message de la représentante résidente en Guinée

Créée en 1975, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a célébré ses 42 ans d’existence le jeudi 2 novembre 2017 à Mamou. C’est la Maison des Jeunes qui a servi de cadre à cette fête qui a connu la participation des autorités locales et des élèves de quelques lycées de la ville-carrefour.

La représentante résidente de la CEDEAO en Guinée, dans son message, a ébauché la vision de l’Institution. « D’ici 2020, l’Afrique de l’Ouest passera entre autres : d’une région sans frontière où la population a accès aux abondantes ressources et est capable de les exploiter par la création d’opportunités dans un environnement viable ; d’une région intégrée dans laquelle la population jouit de la liberté de circulation, a accès à une éducation de qualité et à la santé, s’engage dans la dignité dans un environnement de paix et de sécurité ; d’une région gouvernée conformément aux principes de démocratie, d’Etat de droit et de bonne gouvernance », indique Liliane Alapini.

Plus loin, Madame Alapini a dégagé quelques résultats réalisés par la CEDEAO. « Depuis sa création, la CEDEAO a fait des avancées significatives et a œuvré pour la promotion des principes démocratiques, de la coopération économique et de l’intégration régionale sous divers angles, à savoir : la promotion de la culture démocratique, la résolution et la prévention des conflits dans les Etats membres, la mise en place du tarif extérieur commun, le lancement du projet de l’autoroute Abidjan-Lagos dans le cadre de la promotion des infrastructures régionales, la marche résolue vers la création d’une monnaie unique en 2020 et l’adoption d’une carte d’identité biométrique et passeport CEDEAO dans les Etats membres », a-t-elle indiqué.

La présentation du thème « Vers une région paisible et prospère-vision 2020 de la CEDEAO » a permis aux participants de s’imprégner des axes prioritaires de la CEDEAO à l’horizon 2020.

La prestation des artistes a mis fin aux activités de cette journée dédiée à la CEDEAO à Mamou.