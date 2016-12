Alors que des citoyens s’interrogent entre le ministre de l’Energie et de l’Hydraulique, Dr. Cheick Taliby Sylla et celui des Transports, Oyé Guilavogui qui est à la base de l’organisation de la fête du premier anniversaire du second mandat d’Alpha Condé à Kindia, le premier est droit dans ses bottes. «Nous sommes les organisateurs de cet évènement à Kindia. Nous l’avons fait pour pouvoir magnifier les œuvres du président de la République Alpha Condé depuis qu’il a été démocratiquement élu à la tête de la Guinée en 2010 et en 2015», a-t-il expliqué.

«Les œuvres du Pr. Alpha Condé sont nombreuses… C’est pourquoi les femmes, les jeunes et les sages de Kindia ont décidé de l’inviter dans leur région qui est la capitale de la Basse Guinée afin qu’ils puissent lui montrer les preuves que les populations de la Basse Côte le soutiennent et qu’elles sont prêtes à l’accompagner dans ses œuvres gigantesques qu’il est en train de faire pour développer notre pays», a-t-il rappelé

Contrairement au premier intervenant, le ministre Oyé, parrain de la préfecture de Kindia, s’est, quant à lui, réjoui du faite que sa commune urbaine ait abrité les festivités marquant le premier anniversaire du second mandat d’Alpha Condé.

«Beaucoup d’infrastructures ont poussé en Guinée. Nous espérons que d’ici la fin de la deuxième mandature, nous pourrons réaliser toutes ces infrastructures. Nous sommes très heureux que la ville de Kindia reçoive le chef de l’Etat Alpha Condé pour fêter l’anniversaire de son investiture pour le deuxième mandat», s’est félicité en substance.