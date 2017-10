Aménagement : le schéma directeur de Kaloum et des îles de Loos présenté à Alpha Condé

Depuis un certain temps, Conakry grandit en population et en termes d’infrastructures sans une réelle politique d’aménagement. Une réalité qui met à nu les difficultés liées notamment aux conditions quotidiennes de mobilité et de logements en plus des infrastructures de transports insuffisantes et dégradées. A cela s’ajoute les besoins sans cesse croissants et considérables en équipements et logements, avec une urgence absolue dans le domaine du logement social quasi inexistant.

C’est suite à ce constat peu reluisant que l’Etat guinéen a initié un projet de réaménagement de Kaloum et des îles de Loos dont le schéma directeur a été présenté ce jeudi 12 octobre 2017. C’était en présence du président Alpha Condé, entouré des membres du gouvernement.

Selon le présentateur du projet, celui-ci a été initié en vue de redynamiser Kaloum et les îles de Loos sur le long terme, dans la continuité d’une étude dénommée ‘‘Grand Conakry Vision 2040’’.

« Le projet vise, d’une part à repositionner Kaloum en optimisant son front de mer pittoresque et en construisant ou réhabilitant des bâtiments, les infrastructures et le patrimoine existant. Et à faire des îles autour de la capitale, offrant des lieux pour événementiel, les festivals et la culture à Conakry, de l’autre», a-t-il indiqué.

Ce projet d’aménagement de Kaloum et des îles de Loos s’inscrit dans le cadre du grand projet ‘’Grand Conakry’’ qui s’entend jusqu’à Kindia. Mais la priorité reste d’abord Kaloum d’où le lancement de ce projet, affirme le président Alpha Condé.

«Nous avons bien sûr le schéma directeur que nous sommes en train de faire avec l’Union Européenne qui comprend le ‘’Grand Conakry’’ qui va jusqu’à Kindia. Mais dans le cadre de ce projet, nous avons mis un cachet particulier sur Kaloum. C’est pourquoi nous avons dit Kaloum en 2040. Il s’agit donc de transformer Kaloum et les îles. Nous voulons faire des voiries à Conakry mais à l’état actuel si on le fait ce n’est pas intelligent… », affirme le président Alpha Condé.

Le schéma directeur de réaménagement de Kaloum et des îles de Loos est une sous-composante du ‘’Grand Conakry – Vision 2040’’ dont le scénario de mise en œuvre retenu par le Comité Interministériel de l’Aménagement du Territoire (CIAT) est un scénario d’équilibre qui permettra de répartir la pression démographique de la région sur trois échelles : le territoire de la péninsule, le territoire des extensions urbaines récentes, le territoire des polarités-relais existantes et à créer.

Il cadre avec les axes stratégiques du «Grand Conakry» et propose des projets clés d’embellissement, d’infrastructures, de restructuration et de remblais, entre autres. Et se décline en trois phases exécutoires : phase 1 (2017-2020), phase 2 (2020-2030) et phase 3 (2030-2040).

Une dépêche de Dalanda Bah & Mady Bangoura