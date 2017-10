Aménagement de ‘’Kaloum vision 2040’’ : les relevés topographiques ont déjà débuté

En marge de la présentation du schéma directeur d’aménagement de Kaloum et des îles de Loos, le ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire a effectué une visite de terrain sur l’Avenue de la République ce jeudi 12 octobre. Ce, pour constater l’état d’évolution des travaux d’aménagement entamés sur cette voie. Un projet qui s’inscrit dans la phase des travaux à court terme (2017-2020) de l’embellissement de ‘’Kaloum Vision 2040’’.

Sur place Ibrahima Kourouma s’est réjoui du niveau d’avancement des travaux entamé, il y a deux semaines.

«Aujourd’hui, l’Ambassadeur du Maroc et moi sommes venus poursuivre la deuxième phase qui est cette étape de levée topographique entamée il ya quelques jours. Je suis heureux de constater que cette phase préliminaire avance rapidement. Parce qu’avant l’arrivée du ministre marocain, il était question que les travaux commencent en décembre mais on a exigé que ce soit en novembre. Et aujourd’hui, c’est à notre grande satisfaction que ce projet évolue sur le terrain », a confié Dr Ibrahima Kourouma.

Poursuivant, le ministre de l’Aménagement de la Ville a déclaré : «nous sommes d’autant plus heureux que nous venons du palais du peuple où le président de la République Alpha Condé était allé visionner la maquette de Kaloum et des îles de Loos qui rentre dans le cadre du projet ‘’Conakry vision 2040’’. Et je suis très heureux de dire que certains espaces notamment les rues de Kaloum qui vont être transformées, soient pris en compte par ce projet. Ce qui montre que le projet que le président de la République vient de présenter, loin d’être ce fantasme que certains pensent, a effectivement commencer à prendre dès maintenant corps », s’est-il réjouit

«Ce projet d’aménagement de certaines artères de Kaloum fait partie du partenariat signé entre la Guinée et le Maroc lors de la visite du Roi Mohamed VI au mois de février denier. Il concerne pour le moment l’Avenue de la République, le Boulevard Diallo Tély, celui du Commerce et l’aménagement de quelques espaces verts », explique Driss Isbayène, l’Ambassadeur du Maroc en Guinée.