La Société des Eaux de Guinée (SEG) et le Service National d’Aménagement des Points d’Eau (SNAPE) ont bénéficié mercredi 28 décembre de la part du gouvernement japonais d’une enveloppe de plus de 13 milliards de francs guinéens. La cérémonie de remise s’est déroulée au ministère du Plan et de la Coopération Internationale.

Dans son allocution, l’Ambassadeur du Japon en Guinée, M. Hisanobu Hasama a précisé que ce montant s’inscrit dans le cadre du projet d’approvisionnement en eau potable dans les zones rurales de la région de Mamou et de l’amélioration de la qualité des eaux distribuées aux populations de Conakry et des villes de l’intérieur notamment, Kouroussa Kankan et Siguiri en Haute Guinée. «Le projet de Mamou s’élève à 8 milliards 500 millions et celui de Conakry et les villes de la haute guinée s’élève 5 milliards 095 millions fg», a-t-il expliqué.

Grâce à cette assistance du Japon, a indiqué M. Hasama, ces projets apporteront non seulement une amélioration significative des conditions de vie des populations mais, ils contribueront à la lutte contre les maladies et des épidémies, particulièrement dans le contexte Ebola.

Dans son intervention, le ministre de l’Energie et de l’Hydraulique, Dr. Cheick Taliby Sylla a témoigné que le Japon n’est pas à sa première pour soutenir la SEG et le SNAP dans l’amélioration de la desserte de la population en eau potable. Pour rappel, le ministre Taliby a cité la réhabilitation et l’extension des réseaux d’adduction d’eau de la commune de Matoto. La construction des réservoirs qui portent les noms de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale. Le doublement de la conduite d’eau depuis les grandes chutes à Yessoulou avec la construction d’une station de traitement d’eau potable de 950 litres d’eau par seconde a été le plus important, a-t-il déclaré.

«La construction de 3,5Km de conduite d’eau traitée qui a permis de doubler la conduite 1100mm des grandes chutes en 2009, a tant soit peu résolu le problème d’alimentation de la population de la ville de Conakry en eau potable», a-t-il rappelé.

Aujourd’hui, s’est réjoui Taliby Sylla, le Japon est en train de travailler pour remplacer les 3,5Km de conduite afin que les populations, situées en hauteur sur la dorsale de la ville de Conakry, soient bien alimentées en eau potable. « Le Japon a toujours et continue à offrir à la Guinée des produits permettant de bien traiter l’eau. A cela, s’ajoutent des formations qu’il organise à l’intention des agents de la SEG et les travailleurs du SNAPE», a-t-il reconnu.

Pour sa part, Hadja Mama Kanny Diallo, ministre du Plan et de la Coopération Internationale a fait remarquer que ce geste traduit l’adéquation entre l’assistance du Japon et le besoin de la population guinéenne. Plus loin, elle a souligné que le Japon assiste la Guinée dans plusieurs domaines notamment dans la résolution du problème de la desserte des populations en eu potable.