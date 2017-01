Mme. Goumou, Fatoumata Morgan, est la Coordinatrice nationale du Réseau des Femmes du Fleuve Mano pour la paix en Guinée et est membre de la délégation conduite par la Secrétaire générale de l’Union de fleuve Mano, Hadja Saran Daraba à Addis-Abeba dans le cadre du sommet de l’UA. Interrogée par Guinéenews, la patronne de la REFEMAP soutient pour sa part que l’élection du président Alpha Condé à la tête de l’UA constitue pour la Guinée, une fierté retrouvée. Lisez sa réaction :

«En tant que Guinéenne, l’élection du président Alpha Condé est vraiment de la fierté retrouvée pour moi. J’ai ressentie cette fierté lorsque le président Alpha Condé a pris les rênes de l’UA et prononcer son discours. J’ai senti très honnêtement et à cet instant précis qu’il montait à la tribune pour livrer son message, que c’est moment historique du fait qu’en tant que jeune et comme je l’ai appris que depuis la création de l’institution jusqu’à cette année, la Guinée n’avait jamais présidé aux destinées de cette organisation. En tant qu’africaine, je pense qu’il y a des défis que le président Alpha Condé comme il a l’habitude de le faire souvent, pourrait, je l’espère, vraiment prendre en compte ces différents défis notamment l’immigration des jeunes mais aussi la question de la prévention et de la résolution des conflits sur le continent.»

Propos recueillis par Camara Moro Amara depuis Addis-Abeba pour Guinéenews