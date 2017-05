Alpha Condé, refusant que les mines soient le levier de l’économie, explique pourquoi il a récupéré Simandou I et II

«Secteur minier, levier de transformation de l’économie nationale au profit de tous les acteurs », tel est le thème du symposium Mines Guinée qui a démarré au Sheraton Grand Hôtel de Conakry sous la présidence du chef de l’Etat, ce mardi 9 mai 2017.

Désaccord entre Alpha Condé et son ministre au sujet de la thématique du jour

D’abord, le président de la République a exprimé son désaccord quand au thème retenu en ces termes : « Je m’excuse, je vais commencer d’abord par montrer que je ne suis pas d’accord avec le monsieur le ministre, je l’ai déjà dit, que les Mines ne peuvent pas être le levier du développement de la Guinée. Nous ne sommes pas maîtres des prix des matières premières. Ils sont fixés à Londres, à Washington ou à Montréal. Le levier principal du développement de la Guinée c’est l’agro-industrie. Donc, si vous dites un des leviers, oui, mais pas levier ».

Revenant au Symposium, Alpha Condé a expliqué la vision de son gouvernement est de faire de la Guinée un pays émergent à travers une croissance économique accélérée, diversifiée et inclusive. « Pour ce faire, nous avons reformé le cadre macroéconomique et assaini la gestion des finances publiques. Ce qui nous a permis d’atteindre des résultats en ce moment. Aussi, des progrès notables ont été réalisés dans la réforme des forces de Défense et de Sécurité créant un environnement plus sûr pour les investisseurs. Des reformes ont été également engagées dans les autres secteurs de l’économie pour permettre d’accroitre le niveau d’investissement dans l’agriculture, les télécommunications, le tourisme, les Mines à travers des outils de production et des infrastructures », a rappelé le chef de l’Etat.

Au niveau du secteur minier, a poursuivi le président, l’objectif est de faire du potentiel de la Guinée un moyen de transformation de l’économie au profit des autres secteurs économiques, des secteurs sociaux et de l’infrastructure.

Autres reformes, il a cité l’adoption du nouveau code minier conformément aux bonnes pratiques actuelles, l’assainissement et la modernisation du cadastre minier.

Plus de 800 permis retirés pour corruption

« Il faut remarquer que nous avons récupéré plus de 800 permis. Nous avons des gens qui prenaient des permis, ils ont le droit de garder les permis deux ans et de renouveler une fois. On a constaté que dix ans après, ils ne savaient même pas où se trouvait la mine. Pendant ce temps, ces permis leur permettaient de jouer en bourses. Ce qui nous a permis de récupéré ces 800 permis. Et aussi en Guinée, lorsque vous avez un permis par corruption, le code prévoit que ce permis soit annulé. Ce que nous avons fait pour Simandou I et II. Même si ça nous a coûté très cher dans la bataille, nous avons pu récupérer Simandou I et II parce que ça avait été obtenu par corruption », a révélé le chef de l’Etat

L’assainissement et la modernisation du cadastre minier, la création d’un guichet unique pour les permis et autorisations, l’amélioration de la transparence notamment, dans l’obtention et la conformité à l’initiative de transparence de nos industries extractives, sont entre autres reformes menées par le gouvernement guinéen.

«Même si ces reformes ont permis une mutation profonde du secteur avec des investissements sans précédent, d’importants défis restent encore à relever. C’est d’abord l’amélioration des infrastructures géologiques et physiques ainsi que les capacités supportant le développement du secteur minier. Une intégration effective de la gestion minière dans les localités concernées pour une meilleure prise en charge des enjeux environnementaux et sociaux afin de compenser l’impact du secteur et en accroître les bénéfices », a indiqué le chef de l’Etat avant d’émettre le souhait de la mise en œuvre des recommandations pertinentes de l’initiative pour le développement minier responsable, qui est une priorité de son gouvernement.

Dans la même lancée, il a invité tous les acteurs à promouvoir le dialogue pour réussir le développement dans un cadre apaisé et inclusif. « Nous pouvons dire que dans ce domaine, il y a encore des insuffisances tant dans la préservation de l’environnement que dans le contenu local », a-t-il précisé.

L’invite aux sociétés minières de Boké

Le président de la République a ensuite invité les sociétés minières qui évoluent à Boké au respect des principes de la bonne gouvernance dans la gestion de l’environnement. « On voit ce que ça nous a coûté à Boké. Donc nous demandons à tous ceux qui travaillent avec nous de respecter le code, de respecter l’environnement et surtout le contenu local parce que nous ne pouvons pas accepter que les gens prennent des engagements et que ces engagements ne soient pas respectés », a recommandé le chef de l’Etat.

Et de poursuivre s’dressant toujours aux sociétés minières : « Nous ne souhaitons pas seulement que la Guinée soit fournisseur de matières premières. Nous souhaitons que les matières premières soient transformées sur place. Nous félicitons Rusal qui va reprendre l’année prochaine son usine d’alumine de Fria. Et nous souhaitons que tous ceux qui exploitent la bauxite en Guinée soient obligés de construire une usine d’alumine. On ne peut pas être seulement fournisseurs de bauxite et qu’il n’y ait pas de plus-value ».

Pour terminer, Alpha Condé a souhaité que les débats et les contacts pris lors de ce symposium permettent aux différents acteurs du secteur de mieux comprendre les véritables réalités du pays et invité à de profondes réflexions dont les résultats contribueront au développement harmonieux et responsable du secteur minier guinéen au profit de tous les acteurs. Aux hôtes venus du monde entier, il a demandé d’échanger leurs expériences de leurs meilleures pratiques.