On ne peut dire autre chose que de parler de l’UFDG de Cellou Dalein Diallo, qui voit en cette désignation honorifique comme un non-évènement. D’autant que c’est Fodé Oussou Fofana, le premier Vice-président du parti parle en son nom sans être recadré. Il n’existerait pas une discipline dans ce parti où tout le monde parlent au nom de tout le monde, où chacun veut montrer du zèle débordant pour mettre les pieds dans le plat ?

Si Fodé Oussou dit vrai, quand il a parlé de Mugabe et de Idriss Déby qui ne reluisent pas que de la bonne renommée en matière de démocratie et de la bonne gouvernance, ce qu’il ignore, par contre, c’est qu’aucun Guinéen ne pouvait avoir accès à ce poste, en dépit de la tournante ou de ce tour de passe-passe et en dépit de la logique. Donc de ce qui paraît normal, ce que Fodé Oussou ignore de l’histoire, à cause de sa jeunesse, c’est que le général Lansana Conté ne pouvait pas accéder à ce poste. Il aurait essuyé un refus catégorique de la part des Houphouët Boigny, des Eyadema, des Abdou Diouf des Mugabe, de Jacob Zuma ou Tabo Mbeki et autres. Il était considéré comme putschiste. Dadis n’allait même pas se hasarder encore moins Sékouba Konaté. Seul celui qui sortirait d’une élection pluraliste de 2010 pouvait être désigné à la majorité absolue et personne n’a émis une petite réserve. Si Cellou Dalein avait été élu en Guinée et désigné comme président, personne n’aurait pu empêcher les « Gnamakalas » de projeter une fête.

Seulement, il ne faudrait pas oublier que le RPG Arc-en-ciel instrumentalise à l’excès cette désignation qui, dans la réalité et dans le fond, n’a fait que mettre la corde au cou de ce parti au sujet du troisième mandat. Pour avoir lâché un ballon d’essai, la coordinatrice en a mesuré le tollé.

Quand un évènement faste arrive à un homme politique et que cet évènement se déteigne sur tout le pays, se montrer ou se faire voir avec un bonnet de nuit sur la tête ou faire le fruit sec, ne signifie pas que l’ensemble du parti partage son point de vue et on n’est pas sûr que tout le monde partage à cent pour cent les points de vue de Fodé Oussou mais, on peut se tromper. Sa dernière sortie sur Lynx FM a été guidée et motivée par un emportement épidermique et sans doute à l’improviste. On ne doute pas que sous l’impulsion, cela ait pu arriver et qu’il remettra « du vin dans son eau. »

On comprendra donc que même si le Syli National remportait la CAN, ce serait un non-évènement pour le Vice-président de l’UFDG ?

La question reste posée !