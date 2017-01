L’intronisation du président Alpha Condé à la tête de l’Union Africaine dont il en assume désormais la présidence en exercice continue de susciter des réactions dans la classe politique guinéenne. C’est le cas du Dr Faya Millimono, président d Bloc Libéral (BL) qui tout en saluant l’arrivée du président guinéen à la tête de l’institution africaine, dénonce l’insécurité, la corruption et le manque de dialogue sincère entre autres qui, dit-il, caractérisent le régime en place.

« Je dirais que j’ai deux sentiments opposés. Le premier, c’est que je suis confiant du fait que la Guinée a pesé lourdement pour que naisse l’OUA. Et le premier Secrétaire général de l’OUA fut un Guinéen, en la personne de Diallo Telli. Et depuis que la Guinée est indépendante, aucun chef d’Etat guinéen n’a été président en exercice de l’UA. Que cela arrive cette fois, nous ressentons une certaine fierté et nous voyons en cela une reconnaissance des efforts du peuple de Guinée par les frères et sœurs d’autres pays africains à travers leurs chefs d’Etat. Et donc nous remercions tous les chefs d’Etat qui ont fait preuve de reconnaissance des efforts du peuple de Guinée en confiant cette responsabilité au président de la République de Guinée. Et nous souhaitons à celui qui reçoit cette responsabilité de réussir sa mission vis-à-vis du continent africain », a souhaité Dr Faya Millimono.

« Le deuxième sentiment, c’est celui d’un doute parce que le professeur Alpha Condé qui a eu la possibilité de diriger un pays de 247 657 km2 et environ 11 millions d’habitants, après six ans, c’est-à-dire après le premier mandat et le début d’un second mandat, il apparait que c’est un échec cuisant. Aujourd’hui les Guinéens sont aux prises avec l’insécurité croissante, la pauvreté va croissant, l’économie ne croit pas, le dialogue est complètement grippé. Le président de la République et la mouvance ne sont pas capables de tenir un dialogue sincère avec les acteurs politiques et sociaux de la Guinée. Et l’atmosphère que cela crée, c’est qu’aucune opportunité ne pointe à l’horizon pour la jeunesse, qui est à la conquête de son premier boulot. Dans le désespoir, des jeunes gens entreprennent un voyage de non retour. Nombreux sont ceux qui meurent dans le désert ou dans la méditerranée pour atteindre l’Europe », déplore-t-il.

Et de poursuivre : « Nous faisons face à de la corruption généralisée du gouvernement. Tous les marchés publics sont offerts de gré à gré. Et, nous constatons qu’en violation de nos textes, un esprit mercantile se développe au niveau de la présidence et au niveau du gouvernement. Il y a beaucoup de scandales qui éclaboussent aussi bien le président lui-même que les membres du gouvernement ».

Toutes choses que le leader du BL dit avoir dénoncé pendant toutes les années précédentes sous le régime défunt.

« Donc quelqu’un qui n’a pas été capable de gérer 245 657 km2 et une population d’environ 11 millions d’habitants, comment peut-il prendre des responsabilités à un niveau continental et s’attendre à ce qu’il soit en mesure d’accomplir cette mission ? », s’interroge-t-il avant de répondre : « Nous considérons que ceci est un problème. La Guinée risque d’avoir honte. Nous pensons que si les gens utilisent la supposée médiation dans la crise gambienne pour dire que le président Alpha Condé en a la capacité de diriger l’Afrique, c’est qu’on ne fait pas une bonne appréciation de ce qui s’est passé en Gambie ».

S’agissant du dénouement heureux de la crise gambienne, Dr Faya rappelle que les négociations qui ont été faites par la présidence du Liberia, les présidents Sierra léonais et Nigérian. Et pour lui, la différence fondamentale avec le temps où Alpha Condé prenait la situation, c’est qu’il y avait une menace imminente d’attaque des forces de la CDEAO pour déloger Yaya Djameh. « Ou il acceptait la dernière offre qui lui avait été faite à travers la médiation d’Alpha Condé, ou il serait jeté dehors par la force ouest-africaine », a-t-il indiqué.

« Si on se félicité en tant que Guinéen l’intervention du président guinéen dans cette crise qui s’est dénouée en fin décembre, on ne peut pas passer sous silence le fait qu’il y avait une menace imminente d’attaque des troupes de la CEDEAO contre le régime de Yaya Djameh. Donc si cela a prévalu, c’est qu’on sait royalement trompé. Voilà ce que nous avons comme réaction par rapport à ce qu’on semble vouloir vendre aux Guinéens », a conclu le président du Bloc Libéral.