“J’ai été clair, si les universités privés veulent faire des grèves, elles n’ont qu’à faire des grèves. Si elles veulent descendre dans la rue, ça ne me fait ni chaud ni froid. La Guinée va aller de l’avant”.

C’est dorénavant clair, les bacheliers guinéens ne seront plus orientés en fonction de leurs choix. En tout cas, c’est ce qui ressort de la communication du Pr Alpha Condé ce mercredi 11 janvier dans la salle de conférence de l’université Gamal Abdel Nasser. Une intervention durant laquelle, les universités privées ont aussi été pointées du doigt, a constaté sur place Guineenews.

S’adressant à une foule d’étudiants et d’élèves réunis dans le cadre de l’inauguration du cyberespace de ladite université, le président de la République a affirmé: “l’un des tares de l’école guinéenne est l’absence d’orientation des étudiants. L’école est au service de l’économie et cela veut dire qu’on doit former des jeunes à l’école en fonction des besoins de l’économie. Mais si on forme des gens en dehors de ce contexte, on créée des chômeurs”.

Et de préciser, :“c’est dans les secteurs prioritaires du pays qu’on doit orienter les gens”.

Parlant de l’enseignement pré-universitaire, le Pr Alpha Condé a déclaré: “j’ai été scandalisé quand j’ai mis une commission en place pour réfléchir sur l’enseignement et de savoir qu’on peut avoir le bac avec 7 sur 20. Il est admissible d’avoir le bac avec 7 ou 8 de moyenne, nous allons changer”, a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, le président de la République a trouvé illégal le comportement de certains enseignants fonctionnaires de l’Etat. “Les enseignants qui ont prêté serment qu’ils n’enseigneront qu’à l’école publique, ne peuvent pas enseigner dans une école privée. J’ai dit aux syndicats de prendre leurs responsabilités, un enseignant qui le fait doit être sanctionné parce qu’il a prêté serment. Il peut faire des recherches et non aller enseigner dans une école privée”.

Pour le Pr Alpha Condé, orienter les étudiants vers les secteurs qui sont prioritaires, peut les permettre d’avoir de l’emploi et que l’Etat veillera à l’orientation des bacheliers admis. “Que des étudiants soient d’accords ou pas, nous allons orienter désormais. On ne va pas vous laisser choisir librement, on va d’abord vous conseiller pédagogiquement et vous orientez si vous n’acceptez pas. Quand un gouvernement n’a pas le courage d’orienter les étudiants, ce n’est pas un gouvernement parce qu’il a peur des étudiants et moi, je n’ai pas peur des étudiants. Pour votre bien, on va vous orienter en fonction de vos capacités”

Le président de la République a tout de même souligné qu’il n’est pas contre l’enseignement privé, mais qu’il est important de privilégier l’enseignement publique parce que l’Etat a la responsabilité de former des meilleurs cadres.

Pour preuve de cette politique de l’enseignement supérieur, Pr Alpha Condé a assuré : “on ne doit plus gaspiller l’argent de l’Etat en finançant des universités qui nous trompent, c’est pourquoi il y a le contrôle biométrique. Quand ils ont 100 étudiants, ils nous disent qu’ils ont 300 donc on gaspille en payant pour 200 étudiants qui n’existent pas et cela va dans les poches des gens”.

Pour clore le dossier sur les carences du système éducatif guinéen, le président professeur a martelé :“j’ai été clair, si les universités privés veulent faire des grèves, ils n’ont qu’à faire des grèves. S’ils veulent descendre dans la rue, ça ne me fait ni chaud ni froid. La Guinée va aller de l’avant”.