Alpha Condé au Japon pour une visite de travail

C’est sous une forte pluie que le président guinéen Alpha Condé s’est envolé hier nuit vers 22 heures de Conakry pour le Japon. Parti pour une visite de travail qui va durer jusqu’à mercredi 21 juin, Alpha Condé doit voir avec son homologue japonais d’autres axes de coopération entre la Guinée et le Japon.

Et comme président en exercice de l’Union Africaine, Alpha Condé s’enquérira des derniers détails sur la sixième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD-VI) qui se tiendra les 27 et 28 août 2016 et la première fois sur le continent africain à Nairobi au Kenya.

Considérée comme une des plus pragmatiques , la coopération nippo-guinéenne a permis la réalisation de plusieurs écoles, centres de santé, ponts, etc lors des deux dernières décennies. La dernière œuvre est le pont de Kaka, un ouvrage de 230 mètres de longueur sur 12 mètres de largeur, réalisée gratuitement par le Japon à plus de 12 millions de dollars et qui permet de relier la capitale Conakry au reste du pays.

Outre la presse présidentielle, Alpha Condé sera accompagné dans cette visite de travail par quatre journalistes de la presse privée. Prendront part également, des ministres, députés mais aussi des hommes d’affaires.