Alpha Condé face à la presse : la grande session d’explications autour de l’accord des 20 milliards

Comme prévu, le président Alpha Condé a animé ce samedi 16 septembre au palais Sékoutoureya, un point de presse qui a essentiellement porté sur l’Accord-cadre de partenariat stratégique signé le 6 septembre dernier entre la Guinée et la Chine. Un Accord qui prévoit le financement des infrastructures en Guinée contre des concessions minières que celle-ci accorderait aux compagnies minières chinoises.

Pour cet exercice d’explications relatif à ce contrat, le président Condé a été assisté de l’équipe de négociateurs ayant piloté tout le processus de négociations avec la partie chinoise. Il s’agit des ministres des Investissements et du Partenariat Public-Privé, Dr Kassory Fofana, des ministres des Mines, Abdoulaye Magassouba, des Finances, Maladho Kaba, de l’Energie, Taliby Sylla, de l’Administrateur général des grands projets, Mamady Thalès Condé…

Le président Alpha Condé, visiblement amer à cause des polémiques et autres confusions que certains s’évertuaient à entretenir autour de cet Accord, a sans doute estimé nécessaire d’organiser cette rencontre avec la presse afin d’éclairer la religion de chacun et de tous.

C’est pourquoi dans son exposé liminaire, le locataire de Sékhoutoureya a tenu à marteler que cet accord-cadre de financement est loin des ‘’fantasmes’’ imaginés et distillés depuis quelque temps par certaines personnes. Le président Alpha Condé rassure qu’il n’a rien hypothéqué et en aucun cas, il ne permettrait que les ressources minières de la Guinée soient bazardées. Voici un extrait de cette intervention que nous proposons ici.

Révélations sur un contrat léonin qui attribuait toutes les ressources minières et pétrolières de la Guinée à une société chinoise en 2011

«Il est bon de s’intéresser aux questions que l’opinion pourrait se poser. Sinon parfois, il y a des erreurs et des fausses informations que certains font propager pour troubler et alimenter la suspicion et des soupçons à propos de certains actes publics. Il en a été de l’Accord que la Guinée venait de signer avec la Chine et qui porte sur les 20 milliards de dollars. On raconte que nous avons donné toutes nos ressources minières à la Chine, il y en a même qui affirment qu’on a vendu toute la Guinée à la Chine.

Quand j’ai été élu président et j’ai trouvé un document qui donnait toutes nos ressources minières et pétrolières à une société chinoise pour 10 milliards de dollars, j’ai considéré que cela n’engage pas le gouvernement guinéen. Beaucoup de sociétés sont venues me voir en me disant, voilà 1 milliard et vous nous donnez telle mine. J’ai dit à tout le monde, attendez qu’on ait un nouveau code minier et vous aurez des concessions à partir de ce nouveau code.

A quoi serviront les 20 milliards et quelle est la différence entre ce contrat et les précédents

Il y a actuellement beaucoup de compagnies minières présentes en Guinée. Mais quelle est la différence entre les contrats de ces sociétés et cet accord qu’on vient de signer ?

C’est que les revenus générés par les sociétés déjà existantes vont dans le budget de l’Etat, qu’ils soient bien ou mal utilisés. Alors que les concessions qui seront attribuées aux entreprises chinoises, les royalties vont être exclusivement réservées au remboursement des financements des infrastructures et le contrat est sur 20 ans.

Ce qui veut dire que tous les gouvernements qui seront là pendant au moins 20 ans, seront obligés de consacrer les royalties de ces sociétés chinoises, non pas aux dépenses de fonctionnement ou aux achats de véhicules…, mais aux infrastructures.

Nous n’avons pas hypothéqué, parce que je n’ai jamais accepté le troc. C’est-à-dire, argent contre minerais et pourquoi ? Parce qu’en difficultés et en besoin d’argent, on peut vous donner un milliard de dollars et qu’il se trouve que la mine que vous cédez ait une valeur qui soit supérieure à un milliard. C’est ce qui est arrivé en Afrique Centrale, ils y ont cédé des mines dont la valeur est supérieure à l’argent emprunté.

Dans notre cas concret, si la société a une mine d’un milliard et qu’au bout des 500 millions de tonnes le prêt est remboursé, toutes les royalties reviendront au gouvernement guinéen. Nous avons pu obtenir ce contrat parce que nous avons pu établir aujourd’hui des rapports exceptionnels avec la Chine. Donc, au lieu de fantasmer, tout patriote doit être fier de cet accord. Parce que c’est la première fois et pendant 20 ans, la Guinée aura des fonds qui seront consacrés aux infrastructures, aux routes, ponts, ports, le chemin de fer et tout le monde sait bien que le plus grave problème auquel la Guinée est confrontée, est d’ordre infrastructurel.

Les 20 milliards, un point de départ

L’Accord qu’on a signé n’est pas lié au mandat d’Alpha Condé et ce n’est pas seulement 20 milliards. Il dépend de deux choses, à savoir : notre capacité à présenter des projets bien ficelés et notre capacité de remboursement. Ce qui veut dire que plus, nous sommes capables de présenter des projets bien ficelés, plus nous aurons accès à ces crédits et plus nous aurons plus d’entreprises chinoises qui travaillent pour rembourser plus, nous aurons davantage de crédits. Donc, les 20 milliards ne sont qu’un point de départ.

Se servir des investissements des 20 milliards pour booster la croissance à deux chiffres

J’ambitionne pour la Guinée dans les années à venir une croissance à deux chiffres, c’est-à-dire, 10, 11 ou 12. Mais pour avoir cela, il faut investir chaque année, public et privé confondus, un milliard et demi de dollars. Donc, sur un milliard et demi nécessaires entre le public et le privé, nous sommes assurés que pour nos projets, nous avons déjà un milliard et reste à trouver 500 millions de dollars et cela sans compter les revenus que les autres entreprises minières vont apporter.

Et nous sommes partis plus loin, parce que nous avons dit aux miniers qu’il n’est pas normal que les sociétés minières seulement qui exploitent les mines et nous avons dit qu’il faut que des Guinéens y soient présents. On va donner des petits blocs aux Guinéens et ils vont préfinancer leurs productions, cela afin d’avoir une assise économique.

En aucun cas, je ne permettrais que nos ressources minières soient bazardées mais je n’accepterai pas non plus qu’elles restent sous terre. Et à quoi sert de dire que la Guinée est riche ou est un scandale géologique alors que nos richesses sont sous terre ?

Faire de la Guinée, le premier pays producteur mondial de bauxite d’ici 2018

A mon arrivée à la tête du pays, la Guinée ne faisait pas plus de 13 millions de tonnes. Nous avons plus de la moitié des réserves mondiales de bauxite et nous n’occupons que 7% du marché mondial, comment on peut expliquer cela. Logiquement depuis longtemps, la Guinée aurait dû être le premier pays producteur de bauxite et d’alumine dans le monde, ce n’est pas le cas. Mais d’ici à 2018, la Guinée sera le premier producteur mondial de bauxite à l’image de l’Arabie Saoudite qui est le premier pays producteur de pétrole dans le monde.

Les 20 milliards ne sont pas un cash Flow

En plus, il est important que les gens sachent que cet argent n’est pas un cash flow, ce n’est pas de l’argent qu’on va donner à l’Etat, il va plutôt servir à financer des projets que nous allons présenter. »