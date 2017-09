Alpha Condé en route pour la Chine !

Le président Alpha Condé a quitté hier Conakry pour la Chine pour le 9ème sommet des dirigeants des BRICS. C’est un vol régulier de la compagnie Air France que le président de l’Union africaine a pris ce vendredi vers 19 heures, selon nos informations.

En Chine, Alpha Condé prend part au sommet des BRICS 2017 qui se tiendra du 3 au 5 septembre dans la ville de Xiamen dans la province chinoise du Fujian. Le thème de l’événement sera « BRICS : un partenariat plus fort pour un avenir plus brillant ».

Les BRICS sont un groupe de cinq pays qui se réunissent depuis 2011 et qui comprennent le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Selon les estimations du Fonds monétaire international (FMI), les BRICS ont représenté 22,53% du PIB mondial en 2015 et ont contribué à plus de 50% de la croissance mondiale au cours des dix dernières années.

Cette année, de façon exceptionnelle, la Chine a invité à Xiamen cinq autres pays à savoir, le Mexique, la Thaïlande, le Tadjikistan, l’Egypte et la….Guinée.