Alpha Condé en route pour Abidjan au sommet Afrique- Europe

Le président de la république, Alpha Condé et président de l’Union Africaine, s’apprête à s’embarquer à l’aéroport international de Conakry, destination Abidjan où il prendra part au cinquième sommet Union Africaine- Union européenne qui s’y tient du 29 au 30 novembre 2017.

A Gbessia, tout le dispositif sécuritaire est mis en place, avant l’arrivée du chef de l’Etat. Pour l’heure, l’on ignore la composition exacte de sa délégation mais l’on sait quand même que des ministres comme celui de la jeunesse, Moustapha Naite, sont déjà à Abidjan depuis 48h.

Au total, plus de 5000 participants issus de 55 pays africains et 28 pays européens et 80 chefs d’état ou de gouvernements. Outre le président français, Emmanuel Macron, le Roi du Maroc, Mohamed VI y sera aussi de la partie.

Au menu, les dirigeants africains et européens évoqueront, deux jours durant, l’avenir des relations entre l’UE et l’Afrique en vue de mettre un accent particulier sur l’investissement dans la jeunesse. Ce n’est pas pour rien que le thème du sommet porte sur l’investissement dans la jeunesse.

D’autres priorités seront également examinées au cours du sommet : la paix et la sécurité, la gouvernance, la démocratie, les droits de l’homme, les migrations et la mobilité, l’investissement et le commerce, la création d’emplois.