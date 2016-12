Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a recu aujourd'hui à Ankara le président Alpha Condé en visite privée en Turquie. Le chef de l'état guinéen a eu un diner de travail avec son homologue turc au palais présidentiel d'Ankara.

Selon le communiqué de la présidence, outre le ministre de la défense Dr Mohamed Diané, venu ratifier un contrat de formation des militaires guinéens, les ministres de l’Economie et des Finances, Malado Kaba, des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger, Makalé Camara et un groupe d’investisseurs guinéens sans en préciser lesquels ont accompagné le président dans sa visite.

Déjà en route vers Beijing, il y a quelques semaines début novembre 2016, le président Alpha Condé avait fait une escale à Ankara et avait recu en grande pompe le président turc à Conakry en mars 2016. Ce dernier avait fait des remarques sur l'état difficile de la capitale et avait offert des autobus de transport urbain.

Le président guinéen compte apparement beaucoup sur un raffermissement des relations écononomiques entre la Guinée et la Turquie, une puissance économique et militaire régionale en Méditéranée.

Toutefois, le président turc est vivement critiqué par ses partenaires naturels de l'Union Européenne notamment le géant allemand ou vivent plusieurs millions de turcs suite aux arrestations massives et à sa prise de position dans la guerre en Syrie ou il a soutenu le camp perdant. Le terrorisme intérieur est aussi blamé pour une chute spectaculaire du tourisme grand pourvoyeur de devises pour la Turquie