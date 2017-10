Alpha Condé: bientôt l’heure des grands déballages sur la gestion antérieure des affaires publiques

«Il est temps que les gens sachent qui est qui dans ce pays. Les gens qui parlent de mauvaise gestion, le temps est venu de parler de leur gestion devant le peuple. Quand on a un gouverneur de la Banque Centrale qui place l’argent dans une ONG alors qu’on place l’argent dans une Banque Centrale…, il faut qu’on parle clairement de tout cela. Les gens qui bavardent là et qui ont construit dans leurs villages des maisons de plus de deux millions de dollars, les ministres et Premiers ministres qui vendent les maisons de l’Etat, on a vu cela nulle part sauf en Guinée. Il faut qu’on parle de tout cela devant le peuple de Guinée»

En marge de la célébration de la journée de l’enseignant, le président Alpha Condé a évoqué plusieurs sujets d’intérêt national, outre celui lié au secteur éducatif. Dans son intervention, il s’est attaqué à la gestion de certains acteurs politiques lorsque ces derniers étaient aux affaires. Nous vous proposons ici un extrait de ladite communication:

«Les gens qui parlent de mauvaise gestion, le temps est venu de parler de leur gestion devant le peuple. Quand on a un gouverneur de la Banque Centrale qui place l’argent dans une ONG alors qu’on place l’argent dans une Banque Centrale…, il faut qu’on parle clairement de tout cela. Les gens qui bavardent là et qui ont construit dans leurs villages des maisons de plus de deux millions de dollars, les ministres et Premiers ministres qui vendent les maisons de l’Etat, on a vu cela nulle part sauf en Guinée. Il faut qu’on parle de tout cela devant le peuple de Guinée. J’en ai marre que les gens parlent de mauvaises alors qu’ils ont été des dirigeants dans ce pays et on a vu ce qu’ils ont fait. Alors il faut que la jeunesse sache la vérité sur qui est qui dans ce pays. On s’est tu pendant longtemps pour s’occuper du développement mais le moment est venu maintenant de montrer qui est qui. Parce qu’on dit quand tu danses avec un aveugle, il faut de temps en temps, le piétiner pour qu’il sache qu’il n’est pas seul sur la piste. Le moment est venu maintenant de communiquer au peuple, de dire qu’est-ce qu’ils ont fait. Ils ont été au gouvernement, Lansana Conté leur a fait confiance parce qu’il leur disait, faites-le si vous savez que c’est bon pour le peuple. Donc, il n’a aucune responsabilité sur le retard de la Guinée. Tout cela, on va l’exposer au peuple de Guinée.»

Propos recueillis par Nassiou Sow