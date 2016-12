«La jeunesse, n’écoute pas les vendeurs d’illusions qui vous disent que le soleil se lève à l’Ouest alors qu’il se lève à l’Est. Ils étaient aux commandes, qu’est ce qu’ils ont fait. Ce qu’ils n’ont pas pu faire avant-hier et hier, c’est ce qu’ils pourront faire aujourd’hui ou demain. Ils pensent qu’on boive par les narines ou bien que nous sommes de bœufs»,

La fête anniversaire marquant la première année du second quinquennat du chef de l’Etat a été riche en annonces le mercredi 21 décembre à Kindia, a-t-on constaté sur place. «Aujourd’hui, la Guinée a plus d’infrastructures hôtelières que le Sénégal. D’ici la fin de 2017, le pays aura plus d’hôtels qu’Abidjan (Côte d’Ivoire), a-t-il annoncé.

Une autre annonce, Alpha Condé a promis devant une foule en liesse de récupérer tous les domaines de l’Etat. «Comment voulez-vous qu’on construise des usines si vous (les autorités locales, NDLR) vendez les terres qui appartiennent à l’Etat. Sur ce, j’ai prévenu que toutes les terres vendues illégalement seront récupérées pour servir le gouvernement. Nous allons vérifier, point par point. Tout ce qui a été acquis illégalement sera récupéré», a-t-il insisté.

Parlant des décisions qu’il prendra à cet effet, Alpha Condé affirme qu’il s’en moque des commentaires que les uns et les autres feront par rapport à leur l'application. «Je m’en fous que le domaine soit pour un Barry, Condé, Diallo, Soumah ou encore Bangoura. Car en Guinée, dès que tu touches quelqu’un, on dira que tu es contre telle ethnie ou telle autre. Alors qu’on ne peut pas accepter que certaines personnes s’accaparent des biens de l’Etat».

Plus loin, Alpha Condé a expliqué que si le préfet a vendu un terrain, c’est illégal idem quand il s’agit d’un sous-préfet. «Je le récupérais, si l’intéressé n’est pas content, il ira voir celui à qui l’a vendu», a-t-il dit.

Aux jeunes de la ville des agrumes, Alpha Condé les a conseillés de ne pas écouter ceux qu’il appelle, ‘’les vendeurs d’illusion’’. «La jeunesse, n’écoute pas les vendeurs d’illusion qui vous disent que le soleil se lève à l’Ouest alors qu’il se lève à l’Est. Ils étaient aux commandes, qu’est ce qu’ils ont fait. Ce qu’ils n’ont pas pu faire avant-hier et hier, c’est ce qu’ils pourront faire aujourd’hui ou demain. Ils pensent qu’on boive par les narines ou bien que nous sommes de bœufs», a-t-il titillé.

A la tribune officielle, outre des ministres, on notait la présence de l’ancien Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, l’ancien ministre Tibou Kamara et le patriarche ou Kountigui de la Basse Côte, Elhadj Sékhouna Soumah.