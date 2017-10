Alpha Condé autorise la marche de l’opposition avec une légère modification de l’itinéraire

Le chef de l’Etat Alpha Condé vient d’autoriser la marche de l’opposition projetée pour ce mercredi 4 octobre tout en apportant un peu de modification sur l’itinéraire. C’est ce qu’indique un communiqué lu à la RTG par le ministre conseiller personnel du chef de l’Etat.

Lisez plutôt la déclaration d’autorisation de la marche de l’opposition pour ce mercredi 4 octobre 2017.

« Dans le souci de décrispation du climat sociopolitique qui prévaut si heureusement dans notre pays, le président de la République, Alpha Condé a donné son accord pour la tenue de la marche pacifique de l’opposition prévue ce mercredi 4 octobre 2017 sur l’itinéraire convenu avec les organisateurs, après concertation et le souci exprimé par toutes les parties pour que les droits et libertés reconnus aux citoyens s’exercent dans le respect de l’ordre public de la sécurité des personnes et de leurs biens.

L’itinéraire retenu est le suivant : Tanérie-Aéroport-Bambéto -Hamadallaye rond-point.

A cette occasion, Alpha Condé a rassuré les populations que l’Etat sera présent pour les protéger et que l’unique souci de son gouvernement et de lui-même demeure la marche continue de la Guinée vers le progrès et de prospérité dans les conditions les meilleurs de stabilité politique et sociale. »