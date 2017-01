Le président Alpha Condé est annoncé à Kankan pour les 05 et 06 février 2017. En prélude à cette visite, les préparatifs ont déjà commencé, pourrait-on dire. Ce mardi 17 janvier 2017, une rencontre a réuni dans la salle polyvalente Hô Chi Minh, dans la commune urbaine de Kankan, les gouverneurs des régions administratives de Faranah, de Kankan, tous les préfets de la Haute Guinée et des cadres administratifs et politiques. Objectif : préparer la visite présidentielle.

A cet effet, une commission d’organisation, avec des sous-commissions (au nombre de 11), a été mise en place avec de plans d’actions opérationnels.

Selon nos sources, le chef de l’Etat devra, lors de son séjour à Kankan, présider les 05 et 06 février prochains, les journées de l’orpaillage. Les cadres administratifs et politiques de la région y comptent mettre les petits plats dans les grands pour un accueil des plus populaires et enthousiastes.

Nous y reviendrons !