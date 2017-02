Alpha Condé a-t-il réglé le cas des enseignants contractuels ? Ils sortent souriants de Sékhoutouréya (vidéo)        

Dans la soirée de ce dimanche 19 février, les enseignants contractuels sont sortis de Sékhoutouréya sourire aux lèvres. Selon eux, le président Alpha Condé leur a rassuré au cours de leur entretien sur la question de leur prise en charge à la fonction publique.

« Etant père de la nation, le chef de l’Etat a reçu ses enfants qui depuis le 3 janvier denier avaient lancé un cri de cœur face à la publication des résultats du concours de recrutement des enseignements à la fonction publique ». C’est la première phrase prononcée par Mohamed Bangoura, porte-parole des contractuels après avoir franchi le seuil du portail du portail du palais Sékhoutouréya.

Dans son explication, Mohamed Bangoura a dit que le président de la République les a fait entendre que lui-même personnellement s’était investi dans la situation en instruisant ses ministres le d’Enseignement Pré-Universitaire et de la Fonction Publique d’engager tous les enseignants en poste depuis 2013 avant d’ajouter qu’il a été surpris d’entendre que nos situations ne sont pas encore réglées.

Dans ce premier, rappelle M. Bangoura, Alpha Condé avait fait une proposition qui consistait à engager tous les enseignants contractuels en situation de classe depuis 5 ans et que les autres devraient être soumis à une formation pour leur qualification.

" Sur ce point, indique Mohamed Bangoura, ils ont fait comprendre au chef de l’Etat qu’il y a pas d'enseignant ayant fait 5 ans puisse que lui-même, depuis son arrivée au pouvoir il y a 7 ans. Alors que nous, ils ont commencé à enseigner en 2010 avec le statut de vacataire avant de devenir en fin 2013 des enseignants contractuels de l’Etat. "

Pour désamorcer la crise, poursuit Mohamed Bangoura, Alpha Condé a accepté de transférer dans les fichiers de la fonction publique tous les enseignants contractuels en exercice depuis 2010 et qu’il a promis une formation pour les autres afin que le pays ait un système éducatif très performant.

Quelle garantie ? Mohamed Bangoura répond : « D’abord, nous avons eu à faire avec le premier magistrat du pays. C’est pourquoi, nous sommes convaincus qu’il va respecter son engagement. »

Les contractuels se sont-ils désolidarisés de la grève lancée par l’inter-syndicale de l’Education ?

Mohamed Bangoura précise : « Il faut que nous éclaircissions la lanterne des uns et des autres. Nous n’avons pas agi au nom de l’inter-syndicale de l’Education mais plutôt, si vous vous souvenez, nous avons déclenché notre mouvement depuis le 3 janvier 2017. Il a débuté par la lecture du saint Coran et de la Bible dans la cour du ministère de la Fonction Publique. Beaucoup de choses ont été dites mais, nous avons été surpris que ces syndicalistes soient incapables de défendre la cause des personnes qu’ils prétendaient défendre chez le chef de l’Etat. On ne peut pas défendre quelqu’un sans savoir les maux dont il souffre. C’est pourquoi, nous avons décidé de prendre notre destin en main. Il s’agit de quitter le statut d’enseignants contractuels pour celui du fonctionnaire d’Etat. Une fois que notre acte d’engagement sorte, étant désormais les nouveaux fonctionnaires, nous irons avec l’inter-syndicale de l’Education ».

Alpha Condé a-t-il réglé le cas des enseignants contractuels ? Ils sortent souriants de Sékhoutouréya (vidéo)