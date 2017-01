«Depuis 1963, c’est la première fois qu’un chef d’Etat guinéen est président en exercice de l’Union Africain. Ce qui est en soit un immense honneur fait à tous les Guinéens.»

Ancien Directeur de programme du FIDA (fonds international de développement agricole) pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Sous-secrétaire général des Nations Unies et Directeur général de la Mutuelle Panafricaine de gestion des risques climatiques, Mohamed Béavogui qui réside depuis quelques temps en Afrique du Sud est actuellement à Addis-Abeba où il prend part aux travaux de la 28ème session de l’UA. Rencontré par Guinéenews, notre compatriote réagit ici à l’élection du président Alpha Condé qu’il considère comme une fierté pour le pays mais aussi un immense honneur à toute la Guinée. Lisez :

«… On ne peut avoir évidemment qu’un sentiment de fierté lorsque c’est votre pays qui reçoit l’honneur comme celui qui a été fait aujourd’hui à travers le président Alpha Condé à la Guinée de présider les destinées de l’Union Africaine. Nous avons eu d’abord l’OUA depuis 1963 et l’Union Africaine depuis 2002 mais c’est la première fois qu’un chef d’Etat guinéen est président en exercice de l’Union Africain. Ce qui est en soit un immense honneur fait à tous les Guinéens. C’est aussi extrêmement important de noter que l’Union Africaine est actuellement dans une phase de transition qui va aider l’Afrique à aller dans la bonne direction. Parce que l’institution s’est embarquée elle-même dans un processus de transformation pour devenir l’Union africaine des peuples comme l’a dit à l’ouverture de ce 28ème sommet, le président Paul Kagame. L’idée, c’est de partir de l’Union Africaine des gouvernements vers l’Union Africaine des peuples. Les présidents africains ont voulu avoir un homme qui aiderait à cette transformation. Si je me souviens, ce n’était pas forcément, le tour de la Guinée… mais le consensus s’est dégagé autour du président Alpha pour assurer cette présidence de l’UA. Donc, la Guinée doit en être fière et doit pouvoir continuer à jouer un rôle encore plus important dans le processus de transformation quantitative et qualitative que l’Afrique veut s’imposer. Nous voyons autour de nous le monde changer vers un repli nationaliste, vers le populisme. C’est pourquoi l’Afrique a plus que besoin de resserrer les rangs, de parler d’une seule voix et je pense que le président Alpha Condé est bien placé pour initier de façon coordonnée et très harmonieuse cette mission afin de permettre au continent d’avancer rapidement.»

Propos recueillis par Camara Moro Amara depuis Addis-Abeba pour Guinéenews